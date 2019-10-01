Galatasaray U19 takımı PSG'ye farklı mağlup oldu
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci haftasında bu akşam sahasında oynayacağı Paris Saint Germain karşılaşması öncesinde iki takımın U19 takımları karşı karşıya geldi.
Bu akşam Türk Telekom Stadı'nda oynanacak dev karşılaşma öncesinde Galatasaray U19 takımı ile PSG U19 takımı Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Karşılaşmadan 5-1 galip ayrılan Fransız ekibinin gollerini 28' Arnaud Muinga, 32' Loic Mbe Soh, 46' Adil Aouchiche, 51' Maxen Kapo ve 73' Timothee Pembele kaydetti.
Galatasaray U19 takımının tek golünü ise 48. dakikada Metehan Baltacı penaltıdan kaydetti.
Bu sonucun ardından Galatasaray U19 Takımı A Grubu'nda son sırada yer aldı.
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