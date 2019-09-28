Galatasaray U-19 maçında Fenerbahçe'yi farklı yendi!
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi U-19 Elit Gelişim Ligi maçında sarı-kırmızılılar evinde konuk ettiği ezeli rakibini 5-2'lik skorla mağlup etti.
Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek.
Dev maç öncesinde U-19 Elit Gelişim Ligi'nde Galatasaray U-19 - Fenerbahçe U-19 takımları karşı karşıya geldi.
Saat 14:30'da Metin Oktay Tesisleri'nde başlayan maçı sarı-kırmızılı ekip 5-2 kazandı.
Galatasaray'ın gollerini 37, 45 ve 64. dakikalarda Ercan Şirin, 58’de Mustafa Fettahoğlu ile 65’te Erencan Yardımcı kaydetti. Fenerbahçe'nin maçtaki gollerini ise 25'te Muhammet Gümüşkaya ve 61. dakikada Gülhan Üreyen kaydetti.
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