Galatasaray Tuzlaspor Türkiye Kupası maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında yarın TFF 2. Lig ekiplerinden Tuzlaspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde spor severler karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağını ve karşılaşmanın saat kaçta başlayacağını merak ediyorlar. Peki Galatasaray Tuzlaspor maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte detaylar
Kupanın son şampiyonu Galatasaray, bu sezon organizasyona 5. turda dahil oldu. Tuzlaspor ise 3. turda Nazilli Belediyespor, 4. turda da Karacabey Belediyespor'u eledi.Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Radamel Falcao, Florin Andone, Ryan Babel, Christian Luyindama ve Şener Özbayraklı maçta forma giyemeyecek. Karşılaşmanın rövanşı, 17 Aralık Salı günü Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5’inci Tur ilk maçında Tuzlaspor ile perşembe günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıkları tamamladı. Sarı-kırmızılılarda tedavileri süren Feghouli ve Lemina’nın sağlık durumları hakkında, MR tetkikleri sonrası açıklama yapılacağı belirtildi.
Galatasaray Tuzlaspor Türkiye Kupası maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Türk Telekom Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Karşılaşma A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki idmanda, Süper Lig’de oynanan Trabzonspor maçında tam süre alan oyuncular yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra gruplar halinde beşe iki dar alan pas oyunu gerçekleştirildi. Antrenmanın ana bölümünde sarı-kırmızılı futbolcular dar alan oyunları oynadı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
SAKATLIKLARI BULUNAN OYUNCULARDA SON DURUM
Galatasaray’da sakatlıkları bulunan futbolculardan Sofiane Feghouli ve Mario Lemina, günü tedaviyle geçirdi. Her iki oyuncunun sağlık durumları hakkındaki açıklamanın, yarınki MR tetkikleri sonrası yapılacağı belirtildi. Şener Özbayraklı takımdan ayrı sahada adaptasyon çalışmalarına başlarken, Radamel Falcao ise takımdan ayrı fizyoterapistler eşliğinde salonda ve sahada özel bir program d?hilinde çalıştı. Ryan Babel de takımdan ayrı fizyoterapistler eşliğinde salonda çalıştı.
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