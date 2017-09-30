Galatasaray tutunamadı! Komşu...

Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Fatih Güler, Uygar Kurt, Nazlı Çisil Güngör
Galatasaray Odeabank: Hardy 10, Renfroe 4, Emir Preldzic 12, Hendrix, Ege Arar 4, Mehmet Yağmur 3, Summers 6, Cune, Hopson 7, Göksenin Köksal 2, Cline 2, Christmas 8
Olympiakos: Roberts, Mantzaris, Thompson 12, Tillie 7, Milutinov 14, Papapetrou 7, Bogris, Printezis 8, Strelnieks 8, Agravanis, Toliopoulos 10, McLean 3
1. Periyot: 15-16
Devre: 32-30
3. Periyot: 41-50
Maça etkili başlayan Olympiakos 5. dakikayı 10-2 önde geçti. Çabuk toparlanan Galatasaray Odeabank farkı eritse de Yunan temsilcisi ilk periyodu 16-15 önde tamamladı.
Mücadelenin ikinci çeyreğine 6-0'lık seriyle başlayan sarı-kırmızı ekip, 13. dakikada 21-16 öne geçti. Periyodun kalan bölümünde skor üstünlüğünü koruyan Galatasaray Odeabank, soyunma odasına 32-30 önde girdi.
İkinci yarıda pota altını etkili kullanarak yeniden üstünlüğü eline geçiren Olympiakos, çeyreği 50-41 üstün geçti.
Final periyodunda farkın kapanmasına izin vermeyen Olympiakos, Galatasaray Odeabank'ı 69-58 mağlup ederek turnuvayı üçüncü tamamladı.