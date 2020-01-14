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Futbol
AA
Haber Giriş: 14.01.2020 - 10:19,Son Güncelleme:/

Galatasaray, Türkiye Kupası'nda Rize deplasmanında

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Galatasaray, Türkiye Kupası'nda Rize deplasmanında

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Çaykur Didi Stadı'nda yapılacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Maçı hakem Halis Özkahya yönetecek.

Türkiye Kupası'na 5. turdan başlayan sarı-kırmızılı takım, TFF 2. Lig temsilcisi Tuzlaspor'u iki maç sonunda eleyerek son 16 turuna yükseldi.

Çaykur Rizespor ise 4. turdan başladığı organizasyonda Bölgesel Amatör Lig takımı 1074 Çankırıspor'u kupa dışına itti. Karadeniz temsilcisi, 5. turda ise TFF 1. Lig temsilcisi Yılport Samsunspor'u eleyerek son 16 turuna kaldı.

Çift maç eleme usulüne göre oynanacak son 16 turunda rövanş müsabakası 23 Ocak Perşembe günü İstanbul'da yapılacak.

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