« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Haberler >Spor Haberleri>Galatasaray tur biletini erken aldı

Galatasaray tur biletini erken aldı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk etap maçında Galatasaray, evinde Bucaspor'u konuk etti. Mücadeleyi sarı-kırmızılı takım 3-0 kazandı. Ev sahibi ekibin gollerini 14. dakikada Selçuk İnan, 41 ve 43'te Sinan Gümüş kaydetti. Sarı-kırmızılı takım 16 Ocak salı günü İzmir'de rövanş mücadelesi verecek.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME

Stat: Türk Telekom Stadyumu

Hakemler: Ali Şansalan , Mustafa Emre Eyisoy , Mehmet Cem Hanoğlu

Galatasaray: Eray , Tarık (Linnes dk. 78 ), Ahmet , Koray , Latovlevici , Donk , Yasin , Selçuk (Gökay dk. 86 ?), Tolga , Sinan (Recep dk. 90+3 ?), Eren

Yedekler: Carrasso, Serdar, Barış, Abdussamed, Batuhan, Ali, Denayer

Teknik Direktör: Fatih Terim

Bucaspor: Hüseyin , Ömer , Veli , Emre Özkan , Uğurcan , Emre Toraman , Abdullah , Saruhan , Kerem (Onur dk. 70 ), İbrahim (Burak dk. 87 ?), İlyas (Alpay dk. 82 ?)

Yedekler: Kemal, Alpay, Enes, Sancar, Çağlayan

Teknik Direktör: Mehmet Celal Bölgen

Goller: Selçuk (dk. 14), Sinan (dk. 41 ve 43) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Tarık (Galatasaray), Emre Özkan, Emre Toraman (Bucaspor)

Galatasaray - Bucaspor maçından kareler
Galatasaray - Bucaspor maçından kareler
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk etap maçında Galatasaray, evinde Bucaspor'u konuk etti. İşte maçtan kareler...

Galatasaray tur biletini erken aldı

 

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ryan Donk çok sert bir şut çekti, kaleci Hüseyin topu güçlükle kornere çeldi.

14. dakikada Yasin’le verkaç yaparak ceza sahasına giren Selçuk İnan, topla buluştuğu anda şutunu çekti ve takımını öne geçirdi. 1-0

29. dakikada Galatasaray savunmasının arkasına atılan derin topa hareketlenen Uğurcan şutunu çekti ancak top az farkla auta çıktı.

36. dakikada Tolga’nın ara pasında topla buluşmak isteyen Yasin ve Eren’in anlaşmazlığı sonucunda Galatasaray mutlak bir golden oldu.

41. dakikada Eren, Veli’den kaptığı topla ceza sahası içine girip bomboş pozisyondaki Sinan’ı gördü. Futbolcuya sadece dokunmak kaldı. 2-0

43. dakikada Selçuk korneri paslaşarak kullandı ve Sinan Gümüş’e verdi. Bu futbolcunun yaptığı ortada topa kimse dokunamadı ve meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada Donk’un savunmanın arkasına attığı pasta topla buluşan Eren göğsüyle kontrol edip vurdu ancak kaleci Hüseyin gole izin vermedi.

53. dakikada bu kez Tarık sağ kanattan bindirip kale sahası önündeki Eren’e çıkardı. Bu futbolcunun şutunda top auta çıktı.

85. dakikada Latovlevici soldan bindirdi ve kale sahası içindeki Sinan’a gönderdi. Bu futbolcu müsait pozisyonda topa vuramadı.

87. dakikada Tolga’nın ara pasında Linnes kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda kaleci Hüseyin topu kornere gönderdi.

89. dakikada Donk’un pasında topla buluşan Eren Derdiyok, müsait pozisyonda şutunu çekti ancak topu kaleciye nişanladı.

türkiye kupası

CANLI SKOR CEBİNDE!

Cep telefonunuza Spor Arena uygulamasını gönderelim.

SMS GÖNDERİLDİ!

Cihazınıza özel bağlantı linki sms ile gönderildi. Lütfen smslerinize bakınız.
TEKRAR GÖNDER
﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL HABERLERİ
BASKETBOL HABERLERİ
VOLEYBOL HABERLERİ