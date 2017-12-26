Galatasaray tur biletini erken aldı

Stat: Türk Telekom Stadyumu
Hakemler: Ali Şansalan , Mustafa Emre Eyisoy , Mehmet Cem Hanoğlu
Galatasaray: Eray , Tarık (Linnes dk. 78 ), Ahmet , Koray , Latovlevici , Donk , Yasin , Selçuk (Gökay dk. 86 ?), Tolga , Sinan (Recep dk. 90+3 ?), Eren
Yedekler: Carrasso, Serdar, Barış, Abdussamed, Batuhan, Ali, Denayer
Teknik Direktör: Fatih Terim
Bucaspor: Hüseyin , Ömer , Veli , Emre Özkan , Uğurcan , Emre Toraman , Abdullah , Saruhan , Kerem (Onur dk. 70 ), İbrahim (Burak dk. 87 ?), İlyas (Alpay dk. 82 ?)
Yedekler: Kemal, Alpay, Enes, Sancar, Çağlayan
Teknik Direktör: Mehmet Celal Bölgen
Goller: Selçuk (dk. 14), Sinan (dk. 41 ve 43) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Tarık (Galatasaray), Emre Özkan, Emre Toraman (Bucaspor)
Galatasaray - Bucaspor maçından karelerZiraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk etap maçında Galatasaray, evinde Bucaspor'u konuk etti. İşte maçtan kareler...
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
8. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ryan Donk çok sert bir şut çekti, kaleci Hüseyin topu güçlükle kornere çeldi.
14. dakikada Yasin’le verkaç yaparak ceza sahasına giren Selçuk İnan, topla buluştuğu anda şutunu çekti ve takımını öne geçirdi. 1-0
29. dakikada Galatasaray savunmasının arkasına atılan derin topa hareketlenen Uğurcan şutunu çekti ancak top az farkla auta çıktı.
36. dakikada Tolga’nın ara pasında topla buluşmak isteyen Yasin ve Eren’in anlaşmazlığı sonucunda Galatasaray mutlak bir golden oldu.
41. dakikada Eren, Veli’den kaptığı topla ceza sahası içine girip bomboş pozisyondaki Sinan’ı gördü. Futbolcuya sadece dokunmak kaldı. 2-0
43. dakikada Selçuk korneri paslaşarak kullandı ve Sinan Gümüş’e verdi. Bu futbolcunun yaptığı ortada topa kimse dokunamadı ve meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
53. dakikada Donk’un savunmanın arkasına attığı pasta topla buluşan Eren göğsüyle kontrol edip vurdu ancak kaleci Hüseyin gole izin vermedi.
53. dakikada bu kez Tarık sağ kanattan bindirip kale sahası önündeki Eren’e çıkardı. Bu futbolcunun şutunda top auta çıktı.
85. dakikada Latovlevici soldan bindirdi ve kale sahası içindeki Sinan’a gönderdi. Bu futbolcu müsait pozisyonda topa vuramadı.
87. dakikada Tolga’nın ara pasında Linnes kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda kaleci Hüseyin topu kornere gönderdi.
89. dakikada Donk’un pasında topla buluşan Eren Derdiyok, müsait pozisyonda şutunu çekti ancak topu kaleciye nişanladı.