Galatasaray tüm riskleri almalı
Muhabirimiz Ali Naci KÜÇÜK, Galatasaray'ın Başakşehir karşısında oynadığı ilk 45 dakikayı değerlendirdi.
Galatasaray maça çok sert bir baskı ile başladı.
Özellikle Donk'un hırsı üst düzeydi. Ama o baskı golü getiremedi. Ve ilerleyen bölümlerde Galatasaray, Başakşehir defansını aşmakta zorlandı.
İstediği golü bulamadı.
Bu arada hakem Halil Umut Meler'in ilk yarıda Emre, Arda ve Adebayor'un atakları kesen sert faullerini ikazia geçiştirirken, Mariano'ya daha ilk hareketinde sarıyı çıkarması pek de adaletli bir karar olmadı.
Başakşehir bana göre beraberliğe gelmiş! fikstürünü göz önüne alıp ' 1 puan beni şampiyonluğa götürür. Yemeyeyim de, atarsam atarım' felsefesi ile maça çıkmış gibiydi.
Liderliğinde verdiği özgüvenle Başakşehir takımı kontrolü elden bırakmayıp risk almadı.
Şimdi bir gerçek var...
Galatasaray şampiyonluğa ulaşmak adına Başakşehir'i mağlup etmek zorunda...
Kazanmak zorunda olan Galatasaray'ın ve Fatih Terim'in gerekli tüm riskleri ikinci yarıda alması şart... Çift ön libero ile oynamak yerine Fatih hocanın Selçuk'u sahaya sürmesi gerekiyor
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