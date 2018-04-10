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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerSpor Haberleri'Galatasaray tüm dallarda şampiyonluğun en önemli adayıdır'
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Spor Arena
AA
10.04.2018 - 14:06, Son Güncelleme:

'Galatasaray tüm dallarda şampiyonluğun en önemli adayıdır'

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'Galatasaray tüm dallarda şampiyonluğun en önemli adayıdır'

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, mücadele ettikleri tüm kulvarlarda şampiyonluğun en büyük adayı olduklarını söyledi.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın 2009'da kazandığı FIBA Avrupa Kupası şampiyonluğu için Türk Telekom Stadı'ndaki Galatasaray Müzesi'nde tören düzenlendi.

Törene Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, yönetim kurulu üyeleri ile 2009'daki kupayı kazanan sarı-kırmızılı takımın teknik heyet ve oyuncuları katıldı.

Mustafa Cengiz, törende yaptığı konuşmada daha önce kazandıkları FIBA Avrupa Kupası'da yarın yine final maçına çıkacaklarını hatırlattı.

Finalin ilk maçında İtalya'nın Reyer ekibini konuk edeceklerini aktaran Cengiz, "Cumhuriyetimizle birlikte Türk kadının kendini kanıtlama, toplumda aksiyon almasının yollarından biri de spor oldu. Galatasaray ve diğer değerli rakiplerimiz, kadın sporuna çok önem verdi. Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, yarın çok önemli bir maça çıkacak. İnşallah bu maçı da alırız. Galatasaray kadın basketbolunda kupa bir ve ikide şampiyonluk yaşayan tek takım. Bu onur bize ait. Taraftarlar genelde futbol maçlarına gidiyor. Genel eğilim böyle, eleştirmek için söylemiyorum. Fakat yarın Galatasaray Müzesi'ne bir kupa daha getirecek önemli bir fırsat var. Taraftarlarımızın salonu tamamen doldurmasını ve kızlarımızı yalnız bırakmamalarını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Yarıştıkları tüm dallarda şampiyonluk hedeflediklerini anlatan Cengiz, "Galatasaray yarıştığı tüm dallarda her zaman ve her yerde şampiyonluğun en önemli adayıdır. Hedef olabildiği çok kupa almak. En büyük kupalar, emekle, büyük bir mücadeleyle, rakibi küçük görmeden ve çok isteyerek elde ettiğini kupalardır." diye konuştu.

Avrupa Kupası'nda 2009 yılında şampiyonluk yaşayan takımın başantrenörü Okan Çevik de "Tarihi büyük başarılarla dolu olan Galatasaray'a kadın basketbolunda ilk Avrupa kupasını kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Böyle bir günde başkanımız ve yönetim kurulumuzun hepimizi bir araya toplaması çok mutlu etti. Büyük Galatasaray tarihine küçük bir katkı yaptıysak ne mutlu bize." şeklinde görüş belirtti.

Sarı-kırmızılı takımın kaptanı Işıl Alben ise kupada yarın önemli bir maça çıkacaklarını anlatarak, "Camiamıza bir kupa daha hediye etmek için elimizden geleni yapacağız. Galatasaray formasını büyük bir gururla taşıyorum. Kulübüm istediği sürece Galatasaray formasını taşımaya devam edeceğim." değerlendirmesinde bulundu.

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