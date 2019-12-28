Galatasaray, TT Stadı'nda Antalyaspor'u konuk edecek! 3 gol atarlarsa iddaa'da...

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GALATASARAY - ANTALYASPOR

Geçen haftayı İzmir’de geçiren Galatasaray, Göztepe karşısında puan alamadı ve son 5 haftadaki 10. puanını kaybetmiş oldu.

Zirveyle arasındaki puan farkı 10’a çıkan Galatasaray’da Luyindama, Andone, Emre Akbaba, Jimmy Durmaz, Steven N’Zonzi yok. Şener Özbayraklı ve Marcao’nun durumları maç saati netleşecek.

Son dönemdeki galibiyet hasretini sonlandırmak için evlerinde çıktıkları Ankaragücü maçında iki kez öne geçen Antalyaspor, son anlarda yediği golle iki puan kaybetti ve galibiyet hasreti 9 maça çıktı.

Stjepan Tomas ile birlikte çıktıkları 5 maçta da kazanamadılar.

Sakat olan Harun ve Charles’ın yanı sıra Diego Angelo, Cissokho, Bahadır Öztürk, Serdar Özkan ve Aatif Chahechouhe maç kadrosuna alınmadı.

CANLI BAHİS İÇİN ANAHTAR İSTATİSTİKLER BURADA!

- Galatasaray, 2010’dan beri evinde Süper Lig’de Antalyaspor’a kaybetmiyor.

- İki ekip arasında İstanbul’da oynanan son 4 Süper Lig maçı da "2.5 ÜST" bitti.

- Antalyaspor’un bu sezon ligdeki 8 deplasman maçının 6’sı "KG YOK" bitti.

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Misli.com’da Canlı Bahis ve Tek Maç seçenekleriyle oynanabilen bu Süper Lig maçını kuponlarına ekleyen üyelerin en çok ilgi gösterdiği tercih, Galatasaray’ın maçı kazanması yönünde.

Bu maça bahis yapan üyelerin %80’i ev sahibinin kazanmasına kesin gözüyle bakıyor...

Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği diğer oyun ise ikili bahis!

Üyelerin yaklaşık %5’i maçta hem an azından 2 gol atılacağını, hem de Galatasaray’ın maçı kazanacağını düşünüyor. "MS1 + 1.5 ÜST" kuponlarda yerini almış durumda...

MİSLİ.COM YORUMCUSU EVREN GÖZ'ÜN TERCİHİ...

Galatasaray, ilk yarının son periyoduna avantajlı fikstür ile girmesine rağmen arka arkaya yaşadığı puan kayıplarıyla hayal kırıklığı yarattı.

Türk Telekom Stadı'nda saha ve seyirci desteği ile sarı kırmızılılar maçı kazanacaktır. "İY1/MS1" bahsini tavsiye ederim.

Ayrıca "2.5 ÜST" de bu mücadele için oldukça ideal...

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

Barlas Ateşli ve Cengiz İzmitli, Süper Lig maçlarını "iddaa" üzerinden değerlendirdi...