Galatasaray tribünleri Falcao diye inledi
Sarı kırmızılı takımın taraftarı ile buluştuğu Panathinaikos maçında tribünler Kolombiyalı yıldızın ismini haykırdı.
Galatasaray taraftarları, karşılaşma öncesi ve esnasında uzun süre "Falcao" tezahüratı yaptı.
Sarı kırmızılı taraftarlar, "Taraftar çıldırdı, Falcao'yu istiyor ve Radamel Falcao" tezahüratlarını sık sık yaparak, yönetimden Kolombiyalı oyuncunun alınmasını istediğini net şekilde ortaya koydu.
Falcao tezahüratlarını sürdüren Galatasaraylı taraftarlar, "Abdurrahim, Falcao nerede?" tezahüratı yaptı.
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