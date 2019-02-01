Galatasaray, Trezeguet transferini zorladı ama...
Ara transferin hızlı takımı Galatasaray, transferin son günü yeni bir hamlede daha bulundu fakat girişim sonuçsuz kaldı.
Galatasaray, Mbaye Diagne transferiyle birlikte Trezeguet'i de kadrosuna katmak için çalışmalar yaptı...
Son gün Kasımpaşa ile pazarlık masasına oturan sarı kırmızılılar, bir kez daha olumsuz yanıt alınca transfer suya düştü.
İki gündür Kasımpaşa ile idmana çıkmayan ve kulübe ayrılık talebini ileten Trezeguet'in bu duruma bir hayli sinirlendiği öğrenildi.
İstanbul ekibinin golcüsü Diagne'yi kadrosuna katan Galatasaray, bunun haricinde Emre Taşdemir, Marcao, Mitroglou ve Luyindama'yı da kadrosuna kattı.
Galatasaray transferin son gününde, Diagne ile birlikte Yunan forvet Mitroglou'nu da kadrosuna kattı...
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