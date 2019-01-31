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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
31.01.2019 - 15:00, Son Güncelleme:

Galatasaray transferi bitirdi! Luyindama bu akşam İstanbul'da...

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Galatasaray transferi bitirdi! Luyindama bu akşam İstanbul'da...

Transferin hızlı takımı Galatasaray, bir transferi daha bitirdi. Sarı kırmızılılar, Luyindama'nın uçak biletini aldı. Kongolu stoper THY’nin Brüksel-İstanbul seferi 20:30’da Türkiye'ye geliyor.

Ali Naci Küçük / Spor Arena Özel

Galatasaray, Luyindama transferini bitirdi... Sarı kırmızılıların anlaşma sağladığı Kongolu stoper THY’nin Brüksel-İstanbul seferi ile bu akşam geliyor,

Luyindama’nın saat 20:30’da İstanbul’da olması beklenirken Galatasaray’ın Kongolu stoperi sezon sonuna kadar Standard Liege’den satın alma opsiyonu ile kiraladığı öğrenildi.

Fatih Terim’in kadrosunda görmek istediği Luyindama, saat 20:30’da İstanbul’da olacak.

Hürriyet Spor Arena'nın ilk olarak duyurduğu transferin gün içinde resmi olarak açıklanması bekleniyor...

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