Galatasaray transferi bitirdi! Luyindama bu akşam İstanbul'da...
Transferin hızlı takımı Galatasaray, bir transferi daha bitirdi. Sarı kırmızılılar, Luyindama'nın uçak biletini aldı. Kongolu stoper THY’nin Brüksel-İstanbul seferi 20:30’da Türkiye'ye geliyor.
Ali Naci Küçük / Spor Arena Özel
Galatasaray, Luyindama transferini bitirdi... Sarı kırmızılıların anlaşma sağladığı Kongolu stoper THY’nin Brüksel-İstanbul seferi ile bu akşam geliyor,
Luyindama’nın saat 20:30’da İstanbul’da olması beklenirken Galatasaray’ın Kongolu stoperi sezon sonuna kadar Standard Liege’den satın alma opsiyonu ile kiraladığı öğrenildi.
Fatih Terim’in kadrosunda görmek istediği Luyindama, saat 20:30’da İstanbul’da olacak.
Hürriyet Spor Arena'nın ilk olarak duyurduğu transferin gün içinde resmi olarak açıklanması bekleniyor...
Galatasaray, dün gece Diagne transferini sosyal medya hesaplarından böyle duyurmuştu...
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