Galatasaray transferi açıkladı! Amerikalı...

Yeni sezonda Eurocup, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası’nda mücadele edecek olan Galatasaray Odeabank, transfer çalışmaları kapsamında Birleşik Amerikalı pivot Rakeem Christmas ile bir yıllık anlaşmaya vardı.

Birleşik Amerikalı pivot yeni sezonda Galatasaray Odeabank formasını terletecek.

1 Aralık 1991, New Jersey doğumlu Rakeem Christmas, liseyi iki farklı okulda geçirdi. NCAA kariyerine geçmeden önce ülkesinde 2011 sınıfının en iyi 25 yeteneğinden biri olarak gösterilen oyuncu kolej vakti geldiğinde Amerika’nın önemli basketbol okullarından biri olan Syracuse Üniversitesi’ne katılacağını açıkladı.

NBA KARİYERİ

2011-12 sezonunda ilk kez NCAA’de sahaya çıkan Christmas, dört yıl geçirdiği Syracuse’da her sezon istatistiklerini yukarıya çekerken son yılında asıl etkisini yarattı. 31 maçta 17.5 sayı, 9.1 ribaund, 1.5 asist ve 2.5 blok ortalamaları tutturan Christmas, bu performansıyla 2015 NBA Draft’larında kendine yer bulma ihtimalini de güçlendiriyordu.

Minnesota Timberwolves tarafından ikinci tur, altıncı sırada draft edilen Rakeem Christmas, NBA kariyerine gecikmeli başladı. Timberwolves tarafından hakları Cleveland Cavaliers’a takaslanan pivot, Cavaliers ile 2015 NBA Yaz Ligi’nde 8 sayı ve 4.5 ribaund ortalamaları tutturdu.

İLK KEZ AVRUPA’DA OYNAYACAK

2015-2016 sezonunun başında hakları bir kez daha el değiştiren Christmas’ın yeni adresi Indiana Pacers olurken burada Pacers ile ilk profesyonel sözleşme imzalayan uzun, sezonun büyük bölümünü NBA Gelişim Ligi’nde geçirdi. Geçtiğimiz sezon ise Indiana Pacers ile daha fazla sahaya çıkma şansı bulan Rakeem Christmas 29 maçta forma giydi ve bu maçlarda ortalama 7.6 dakika sahada kaldı. Sezonu 2.0 sayı, 1.9 ribaund ortalamalarıyla tamamladı.

Kariyerinde Avrupa’da ilk kez basketbol oynayacak olan Rakeem Christmas, güçlü fiziği, atletizmi ve ribaund sezgileriyle ön plana çıkan bir oyuncu olarak değerlendiriliyor.