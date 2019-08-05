Galatasaray transfer haberleri | Ve KAP geliyor! Mbaye Diagne...
Transferi yılan hikayesine dönen Mbiaya Diagne konusunda Galatasaray’ın, Katar ekibi Al Rayyan ile her konuda anlaştığı ifade edilmişti.
Henüz kesin takım ismi netleşmemesine rağmen Diagne’nin satışıyla ilgili olarak tüm işlemlerde artık sona gelindiği bildirildi. 27 yaşındaki oyuncunun 11-14 milyon Euro arasındaki bir fiyata elden çıkarılacağı ifade edildi. KAP açıklamasının bu hafta içinde yapılması bekleniyor.
EMRE MOR HEYECAN YARATTI
Sarı-Kırmızılılar’ın, İspanyol ekibi Celta Vigo’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Emre Mor, yeni takımıyla ilk maçına Panathinaikos karşısında çıktı.
Sadece tek bir idmanla Türk Telekom Stadı’ndaki mücadelede boy gösteren Emre, ikinci yarının başlarında Seri’nin yerine oyuna girdi. Henüz tam olarak hazır olmamasına rağmen sahaya ayak basmasıyla birlikte taraftarın destek tezahüratlarıyla karşılaşan genç yıldızın, bir hayli heyecanlı olduğu gözlemlendi.
Kısa süre oyunda kalmasına rağmen topu her ayağına aldığında maçın bir anda hızlanmasını sağlayan 22 yaşındaki kanat oyuncusu, attığı deparlar ve şık çalımlarıyla, tribünlerin de heyecanlanmasını sağladı. 90 dakikanın ardından kale arkasındaki taraftarların tribüne çağırdığı Emre, ilk üçlüsünü de çektirdi. Takım arkadaşlarından bu konuda yardım alan genç yıldızın performansı, ondan büyük beklentiler içinde olan Fatih Terim’i de çok memnun etti.
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