Gündemdeki son transfer gelişmeleri (Galatasaray transfer haberleri)
Transfer haberleri her yaz döneminde olduğu gibi bu yıl da en çok araştırılan konulardan oldu. Galatasaray taraftarı da gelecek sezon Şampiyonlar Ligi için iddialı bir ekip kuracak olan takımlarına ait son transfer gelişmelerinden haberdar olmak adına aramalarına hız ve yoğunluk verdi. Peki, Galatasaray'ın transfer gündeminde kimler var? Galatasaray kimleri transfer edecek?
Galatasaray transfer haberleri günün en çok konuşulan konularından biri oldu. Özellikle Galatasaray'a gönül vermiş taraftarlar, destekledikleri takımın bu transfer dönemi için yapacağı transferleri merak ve heyecanla bekliyor. Transfer döneminin başlamasının üstünden günler geçmesine rağmen, beklenen yıldız transferlerinin bir türlü yapılmaması taraftarları meraklandırdı. İşte, spor basınında yer alan son Galatasaray transfer haberleri...
GALATASARAY'DA AHMED MUSA SESLERİ
Messi’li Arjantin’e yenilen Nijerya Dünya Kupası’na veda etti, Aslan harekete geçti. Sarı-Kırmızılılar, 1 sezonluğuna kiralanması için kulübü Leicester’dan onay aldığı Ahmed Musa’yı renklerine bağlamak üzere düğmeye bastı. Cim Bom’da Ahmed Musa operasyonu başlıyor... Messi’li Arjantin’e 2-1 mağlup olarak Dünya Kupası’na veda eden Nijerya’da tüm futbolcular bu hafta tatile çıkmaya hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılılar da bu fırsattan yararlanarak, 1 sezonluğuna kiralanması için kulübü Leicester City’den onay alınan 25 yaşındaki forvet için düğmeye bastı. Sezonun ikinci yarısını geçirdiği CSKA Moskova tarafından da istenen Musa’yı ikna etmek üzere Şampiyonlar Ligi kozunu kullanacak olan Galatasaray Yönetimi, ilk bombayı bu transferle patlatmaya kararlı.
Teknik patron Fatih Terim’in hücum hattındaki adayları arasında 1 numarada yer alan Ahmed Musa, Nijerya kampında bulunduğu süre boyunca Galatasaray’la ilgili olumlu mesajlar vermiş ve taraftarlarla sosyal medya üzerinden sıkı bir bağ kurmuştu. Sarı- Kırmızılılar’ın planı, kulüp kasasından yıllık maksimum 2.5 milyon Euro garanti bedel çıkartarak bu işi bitirmek. Galatasaray adına iki temsilcinin, birkaç gün içinde Ahmed Musa ve menaceriyle masaya oturması bekleniyor. (Fanatik)
CİM BOM ŞOVA BAŞLIYOR
Galatasaray, iç ve dış transferde gaza bastı! Sarı-Kırmızılılar, Muğdat Çelik ve Nagatomo ile 3’er yıllık anlaşma sağladı. Aslan, iç transferde de sözleşmesi sona eren Ryan Donk’la görüşmelere başladığını duyurdu.
Sarı-Kırmızılılar, dış transferdeki ilk imzasını Muğdat Çelik’e attırıyor. Sarı-Kırmızılılar, Teleset Mobilya Akhisarspor’la dikkatleri üzerine çeken ve Ege ekibiyle olan sözleşmesi sona ererek bonservisi elinde bulunan Muğdat’la görüşmelere başlandığını da KAP’a bildirdi. 28 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık anlaşma sağlandığı öğrenildi.
Galatasaray’dan KAP’a yapılan açıklamalar ise şu şekilde: “Profesyonel futbolcu Muğdat Çelik ile Kulübümüze transferi konusunda resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” Muğdat Çelik, bugün Florya’da yapılacak olan ilk idmana katılacak. Ayrıca Galatasaray, geçtiğimiz sezon Inter’den kiralanan Nagatomo ile de 3 yıllık anlaşma sağladı. Nagatomo’nun ise İsviçre kampında takıma katılması planlanıyor.
Galatasaray, Hollandalı futbolcu Ryan Donk’un sözleşmesinin yenilenmesi için görüşmelere başladığını duyurdu. Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ’den Borsa İstanbul’a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, “Profesyonel futbolcu Ryan Henk Donk’un sözleşmesinin yenilenmesi konusunda futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır” denildi.
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