Gündemdeki son transfer gelişmeleri (Galatasaray transfer haberleri)

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Spor Arena
28.06.2018 - 11:44, Son Güncelleme:

Gündemdeki son transfer gelişmeleri (Galatasaray transfer haberleri)

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Gündemdeki son transfer gelişmeleri (Galatasaray transfer haberleri)

Transfer haberleri her yaz döneminde olduğu gibi bu yıl da en çok araştırılan konulardan oldu. Galatasaray taraftarı da gelecek sezon Şampiyonlar Ligi için iddialı bir ekip kuracak olan takımlarına ait son transfer gelişmelerinden haberdar olmak adına aramalarına hız ve yoğunluk verdi. Peki, Galatasaray'ın transfer gündeminde kimler var? Galatasaray kimleri transfer edecek?

Galatasaray transfer haberleri günün en çok konuşulan konularından biri oldu. Özellikle Galatasaray'a gönül vermiş taraftarlar, destekledikleri takımın bu transfer dönemi için yapacağı transferleri merak ve heyecanla bekliyor. Transfer döneminin başlamasının üstünden günler geçmesine rağmen, beklenen yıldız transferlerinin bir türlü yapılmaması taraftarları meraklandırdı. İşte, spor basınında yer alan son Galatasaray transfer haberleri...

GALATASARAY'DA AHMED MUSA SESLERİ

Messi’li Arjantin’e yenilen Nijerya Dünya Kupası’na veda etti, Aslan harekete geçti. Sarı-Kırmızılılar, 1 sezonluğuna kiralanması için kulübü Leicester’dan onay aldığı Ahmed Musa’yı renklerine bağlamak üzere düğmeye bastı. Cim Bom’da Ahmed Musa operasyonu başlıyor... Messi’li Arjantin’e 2-1 mağlup olarak Dünya Kupası’na veda eden Nijerya’da tüm futbolcular bu hafta tatile çıkmaya hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılılar da bu fırsattan yararlanarak, 1 sezonluğuna kiralanması için kulübü Leicester City’den onay alınan 25 yaşındaki forvet için düğmeye bastı. Sezonun ikinci yarısını geçirdiği CSKA Moskova tarafından da istenen Musa’yı ikna etmek üzere Şampiyonlar Ligi kozunu kullanacak olan Galatasaray Yönetimi, ilk bombayı bu transferle patlatmaya kararlı.

Ahmed Musa kimdir Kaç yaşında ve nereli
Ahmed Musa kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

Teknik patron Fatih Terim’in hücum hattındaki adayları arasında 1 numarada yer alan Ahmed Musa, Nijerya kampında bulunduğu süre boyunca Galatasaray’la ilgili olumlu mesajlar vermiş ve taraftarlarla sosyal medya üzerinden sıkı bir bağ kurmuştu. Sarı- Kırmızılılar’ın planı, kulüp kasasından yıllık maksimum 2.5 milyon Euro garanti bedel çıkartarak bu işi bitirmek. Galatasaray adına iki temsilcinin, birkaç gün içinde Ahmed Musa ve menaceriyle masaya oturması bekleniyor. (Fanatik)

Gündemdeki son transfer gelişmeleri (Galatasaray transfer haberleri)

CİM BOM ŞOVA BAŞLIYOR

Galatasaray, iç ve dış transferde gaza bastı! Sarı-Kırmızılılar, Muğdat Çelik ve Nagatomo ile 3’er yıllık anlaşma sağladı. Aslan, iç transferde de sözleşmesi sona eren Ryan Donk’la görüşmelere başladığını duyurdu.

Sarı-Kırmızılılar, dış transferdeki ilk imzasını Muğdat Çelik’e attırıyor. Sarı-Kırmızılılar, Teleset Mobilya Akhisarspor’la dikkatleri üzerine çeken ve Ege ekibiyle olan sözleşmesi sona ererek bonservisi elinde bulunan Muğdat’la görüşmelere başlandığını da KAP’a bildirdi. 28 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık anlaşma sağlandığı öğrenildi.

Galatasaray’dan KAP’a yapılan açıklamalar ise şu şekilde: “Profesyonel futbolcu Muğdat Çelik ile Kulübümüze transferi konusunda resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” Muğdat Çelik, bugün Florya’da yapılacak olan ilk idmana katılacak. Ayrıca Galatasaray, geçtiğimiz sezon Inter’den kiralanan Nagatomo ile de 3 yıllık anlaşma sağladı. Nagatomo’nun ise İsviçre kampında takıma katılması planlanıyor.

Muğdat Çelik kimdir
Muğdat Çelik kimdir?

Galatasaray, Hollandalı futbolcu Ryan Donk’un sözleşmesinin yenilenmesi için görüşmelere başladığını duyurdu. Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ’den Borsa İstanbul’a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, “Profesyonel futbolcu Ryan Henk Donk’un sözleşmesinin yenilenmesi konusunda futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır” denildi.

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