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Futbol
Haber Giriş: 19.01.2020 - 09:59,Son Güncelleme:/

Galatasaray Transfer Haberleri | Galatasaray, Arteta'dan haber bekliyor!

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Galatasaray Transfer Haberleri | Galatasaray, Arteta'dan haber bekliyor!

Galatasaray, Mustafi transferi için Alman oyuncunun, hocası Arteta ile yapacağı görüşmenin sonucunu bekliyor.

Murillo’nun Celta Vigo’ya gitmesi sonrası Galatasaray’da 1 numaralı stoper adayı Shkodran Mustafi...

Bu transferde girişimlerini hızlandıran Sarı- Kırmızılılar, 27 yaşındaki Alman savunmacının hocası Arteta ile yapacağı görüşmenin sonucunu bekliyor.

Arsenal’de sadece 3 Premier Lig maçında forma giyen Mustafi, düzenli oynayabileceği bir takıma gitmek istiyor.

Arteta izin verirse, Galatasaray kiralama teklifini resmiyete dökecek. (Fanatik)

Galatasaray Transfer Haberleri | Galatasaray, Artetadan haber bekliyor

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