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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Ali Naci KÜÇÜK
09.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Galatasaray transfer haberleri | Falcao haftaya İstanbul'da, Konya maçında sahada!

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Galatasaray, Falcao için 5 milyon Euro isteyen Fransız kulübüne 3 milyon Euro teklif etti. Futbolcunun sarı kırmızılılarla anlaşmış olması nedeniyle pazarlıkta fazla şansı olmayan Monaco'nun 1-2 gün içinde 'Evet' demesi bekleniyor. Salı ya da çarşamba İstanbul'a gelmesi beklenen Falcao, 25 Ağustos'taki Konya maçında oynayabilecek.

Galatasaray, bir aydır yoğun çaba sarf ettiği Radamel Falcao transferini olumlu sonuçlandırmak üzere... Kolombiyalı futbolcuyla yıllık 5 milyon Euro garanti para ve 2 milyon Euro'yu ulaşan bonuslar karşılığında el sıkışan sarı kırmızılılar, kulübü Monaco ile de büyük ölçüde anlaşmaya vardı. ÖZEL

UÇAKLA GELECEK

Monaco, 2013 yılında 43 milyon Euro'ya satın aldığı Falcao için 5 milyon Euro talep ederken, Galatasaray yönetimi futbolcunun maliyetinin yüksek olması nedeniyle bonservis parası ödemek istemiyordu. Haftalardır süren görüşmeler sonucunda iki taraf da taleplerinde geri adım attı ve uzlaşma yolunda önemli bir aşama kaydedildi Sarı kırmızılıların bonservis için 3 milyon Euro teklif ettiği, Monaco'nun ise bu öneriye sıcak baktığı belirtildi.

Falcao transferinin imzaya kalmasının ardından Galatasaray Kulübü'nde büyük bir hareketlilik yaşanmaya başladı. Sarı kırmızılılar, ünlü futbolcuyu hafta içinde özel uçakla İstanbul'a getirecek. Salı ya da çarşamba günü gelmesi beklenen Kolombiyalı, 25 Ağustos Pazar günü Türk Telekom Stadı'nda Konyaspor ile oynanacak lig maçında ilk kez forma giyebilecek. Bu arada TFF Süper Kupa'yı kazanan Galatasaray'ı tebrik edenlerden biri de Falcao oldu. Kolombiyalı santrfor, Muslera'nın sosyal medyadaki Süper Kupa paylaşımı üzerine 'Cimbom bom bom' diye yazdı. Muslera da, "Come to Galatasaray" karşılığını verdi.

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