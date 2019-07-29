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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.07.2019 - 08:11, Son Güncelleme:

Galatasaray transfer haberleri | Falcao'da sıcak saatler

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Galatasaray transfer haberleri | Falcao'da sıcak saatler

Galatasaray gelecek sezon hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Yapılan takviyelerle kadrosunu güçlendiren Sarı-Kırmızılılar, yeni isimler için de temaslarına devam ediyor. Son olarak gündeme gelen taraftarların da çok istediği Monaco'nun yıldızı Falcao için her gün yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Falcao'da bir hayli yol kateden Aslan transferde sona yakın işte yaşanan son gelişmeler...

Galatasaray'ın yeni çileği olması beklenen Radamel Falcao'nun transferinde hareketli saatler yaşanıyor.

Kolombiya basınındaki haberlere göre, Falcao'nun Monaco'da geleceği önümüzdeki saatlerde netlik kazanacak.

Antena 2'de yayınlanan habere göre, Monaco ile idmanlara başlayan tecrübeli futbolcu, kendisiyle ilgilenen kulüpler olduğunu doğrularken herhangi bir kulüp ismi vermekten kaçındı.

Söz konusu haberde, Galatasaray'ın Radamel Falcao'ya yıllık 5 milyon euro teklifte bulunduğu belirtildi.

Roma Falcao'dan vazgeçti! Aslan Kral geliyor!

Antena 2'de yayınlanan habere göre, Monaco ile idmanlara başlayan tecrübeli futbolcu, kendisiyle ilgilenen kulüpler olduğunu doğrularken herhangi bir kulüp ismi vermekten kaçındı.

Söz konusu haberde, Galatasaray'ın Radamel Falcao'ya yıllık 5 milyon euro teklifte bulunduğu belirtildi.

FRANSIZLAR, DIAZ'I BEKLİYOR

En iyi teklifin Türkiye'den geldiği vurgulandı ve Monaco ile bir yıl sözleşmesi kalan Falcao'nun teklifleri değerlendirme aşamasında olduğu kaydedildi.

Monaco'nun Real Madrid'ten Diaz'ı istediğini yazan Kolombiya basını, "Fransızlar forvet alır almaz Radamel Falcao'yu Galatasaray'a verecek" ifadesini kullandı.

Ayrıca Fransız ekibinin Portekiz'deki kampına katılan Falcao, Porto ile oynanan hazırlık maçında hazır olmadığı için forma giymedi.

ROMA FALCAO'DAN VAZGEÇTİ

IL Messaggero gazetesi, Galatasaray ile artık imza aşamasına gelen Falcao ile ilgili bir haber yayınladı. Yıldız oyuncunun talep ettiği yüksek maaş nedeniyle Roma'nın transferden çekildiği bildirildi..

 

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