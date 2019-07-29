Galatasaray transfer haberleri | Falcao'da sıcak saatler
Galatasaray gelecek sezon hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Yapılan takviyelerle kadrosunu güçlendiren Sarı-Kırmızılılar, yeni isimler için de temaslarına devam ediyor. Son olarak gündeme gelen taraftarların da çok istediği Monaco'nun yıldızı Falcao için her gün yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Falcao'da bir hayli yol kateden Aslan transferde sona yakın işte yaşanan son gelişmeler...
Galatasaray'ın yeni çileği olması beklenen Radamel Falcao'nun transferinde hareketli saatler yaşanıyor.
Kolombiya basınındaki haberlere göre, Falcao'nun Monaco'da geleceği önümüzdeki saatlerde netlik kazanacak.
Antena 2'de yayınlanan habere göre, Monaco ile idmanlara başlayan tecrübeli futbolcu, kendisiyle ilgilenen kulüpler olduğunu doğrularken herhangi bir kulüp ismi vermekten kaçındı.
Söz konusu haberde, Galatasaray'ın Radamel Falcao'ya yıllık 5 milyon euro teklifte bulunduğu belirtildi.
Roma Falcao'dan vazgeçti! Aslan Kral geliyor!
Antena 2'de yayınlanan habere göre, Monaco ile idmanlara başlayan tecrübeli futbolcu, kendisiyle ilgilenen kulüpler olduğunu doğrularken herhangi bir kulüp ismi vermekten kaçındı.
Söz konusu haberde, Galatasaray'ın Radamel Falcao'ya yıllık 5 milyon euro teklifte bulunduğu belirtildi.
FRANSIZLAR, DIAZ'I BEKLİYOR
En iyi teklifin Türkiye'den geldiği vurgulandı ve Monaco ile bir yıl sözleşmesi kalan Falcao'nun teklifleri değerlendirme aşamasında olduğu kaydedildi.
Monaco'nun Real Madrid'ten Diaz'ı istediğini yazan Kolombiya basını, "Fransızlar forvet alır almaz Radamel Falcao'yu Galatasaray'a verecek" ifadesini kullandı.
Ayrıca Fransız ekibinin Portekiz'deki kampına katılan Falcao, Porto ile oynanan hazırlık maçında hazır olmadığı için forma giymedi.
ROMA FALCAO'DAN VAZGEÇTİ
IL Messaggero gazetesi, Galatasaray ile artık imza aşamasına gelen Falcao ile ilgili bir haber yayınladı. Yıldız oyuncunun talep ettiği yüksek maaş nedeniyle Roma'nın transferden çekildiği bildirildi..
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