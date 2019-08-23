Son dakika transfer haberleri | AS: "Falcao ve Galatasaray arasındaki görüşmeler sonlandı"
Galatasaray taraftarları Falcao konusundaki meraklı bekleyişini sürdürürken, Avrupa basınından dikkat çekici haberler gelmeye devam ediyor.
İspanyol AS Gazetesi, Radamel Falcao ve Galatasaray arasındaki görüşmelerin olumsuz sonuçlandığını ve oyuncunun tekrar La Liga ekiplerinden Valencia'nın gündemine girdiğini yazdı. Haberde Falcao'nun her şey yolunda giderken, görüşmeleri sonlandırdığı dile getirildi.
L'EQUIPE: GALATASARAY İÇİN GÖRÜŞECEK
Öte yandan Fransız Gazetesi L'Equipe, AS Gazetesi'nde yer alan haberine tersine, Kolombiyalı futbolcunun yönetimiyle bugün Galatasaray için ikinci görüşmeyi yapacağını yazdı.
Falcao ve yönetimin bu konuda daah önce bir görüşme gerçekleştirdiğinin altı çizilirken, Monaco İkinci Başkanı Oleg Petrov'un, "Falcao sözleşmesine saygı duymalı" açıklamasının ardından iplerin gerildiği belirtildi.
Falcao'nun Galatasaray ile anlaştığını ve takımdan gitmek istediğini teknik direktörü Leonardo Jardim'e de açıkladığı dile getirilirken, dünya yıldızı golcünün yönetimi ikna etmeye kararlı olduğu belirtildi.
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