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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
ALİ NACİ KÜÇÜK
26.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Galatasaray transfer haberleri | Falcao gerçekleri!

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Galatasaray transfer haberleri | Falcao gerçekleri!

1. Eğer Monaco Kolombiyalıyı serbest bırakırsa Falcao’nun 3 yıllık maliyeti, Diagne’ninkinden az olacak.2. Serbest transfere ilk başta sıcak bakan Monaco, Falcao’ya alternatif bulamayınca bonservis istemeye başladı.3. Ahmet Bulut haftaya Monaco’yu iknaya çalışacak. Diagne satılır, Fransızlar da ‘Evet’ derse transfer olacak.

 

Halihazırda yabancı kontenjanı dolu olan, Ozornwafor’u kiralık göndererek teknik direktör Fatih Terim’in talebiyle Henry Onyekuru’yu kadrosuna katma hesapları yapan Galatasaray, bir süredir görüştüğü Radamel Falcao’dan da vazgeçmiyor. Hem İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak hem de Menajer Ahmet Bulut, Kolombiyalı yıldız için girişim yapıldığını doğrularken, başarıya ulaşma ihtimalini yüzde 50 olarak belirtti. Galatasaray yönetimi, Senegalli forveti Mbaye Diagne’yi satabilirse buradan gelecek parayı Kolombiyalıya yatırma düşüncesinde...

DIAGNE DAHA PAHALI!

HER ne kadar Florya’dan bir talep gelmese de Başkan Mustafa Cengiz ve yönetim Şampiyonlar Ligi’nde başarı adına önemli bir marka hamlesi olarak görülen bu transfer için şartları zorluyor. Nitekim yapılan görüşmelerde yıldız futbolcu, yıllık ücret talebini yıllık 6 milyon Euro’ya kadar düşürdü ve sarı kırmızılılara gelmeyi kabul etti. Kasımpaşa’dan gelen Diagne için geçen sezon Kbonus ve vergiler dahil 14.5 milyon Euro bonservis ücreti ödeyen Galatasaray, önümüzdeki üç yıl toplam 7.1 milyon Euro maaş vereceği Senegalliye toplam 21.6 milyon Euro harcamış olacak.

ANDRE SILVA GELMEDİ, İŞ BOZULDU

Galatasaray, oyuncunun yüksek maliyeti nedeniyle zorlanan Monaco’yu bedelsiz transfere ikna ederse, üç yıllık 18 milyon Euro’luk bedeliyle, Diagne’ye göre daha ucuza gelecek olan Falcao için son hamleyi yapacak. Ancak ilk başlarda bu anlaşmaya sıcak bakan Monaco’nun, Falcao’ya alternatif olarak bir süredir gündeminde olan Andre Silva’yı transfer edememesi nedeniyle Kolombiyalı için bonservis ücreti talep ettiği belirtildi. Menajer Ahmet Bulut haftaya Monaco yöneticileriyle bir araya gelerek Falcao’yu serbest bırakmaları için Fransızları ikna etmeye çalışacak.

YÖNETİM, ‘FALCAO BEREKETİ’NE GÜVENİYOR

Galatasaray, Diagne’yi satıp Falcao’yu bedelsiz transfer edebilirse UEFA’nın şart koştuğu ‘al sat’ dengesi bozulmayacak. Diagne’den gelecek parayla Falcao transferini finanse etmeyi planlayan sarı kırmızılılar, dünyaca ünlü yıldızın gelişine bağlı olarak forma, ürün ve sponsorluklardan gelecek gelirlerin de katlanmasını umuyor.

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