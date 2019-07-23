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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Sabah
23.07.2019 - 10:54, Son Güncelleme:

Galatasaray transfer haberleri | Deniz Türüç seçimini yaptı!

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Galatasaray transfer haberleri | Deniz Türüç seçimini yaptı!

Fenerbahçe'nin transferi için yoğun çaba harcadığı milli oyuncu Deniz Türüç'ün gönlü Galatasaray'dan yana. Sarı kırmızılı kulübün teknik direktör Fatih Terim, 26 yaşındaki kanat oyuncusunu Feghouli’nin alternatifi olarak görüyor. Galatasaray, Mbaye Diagne’nin satışıyla bu transfer için kaynak yaratmayı planlarken, Deniz de Kayserispor başkanı Erol Bedir’e “Galatasaray’a gitmek istiyorum” diyecek.

Yeni sezonda 4-3-3 sistemi ile sahaya yayılacak Galatasaray'da Fatih Terim'in kanat forvetleri Ryan Babel ve Sofiane Feghouli olacak. Babel'e alternatif için Emre Mor'u düşünen Terim'in Feghouli ile rekabet edecek ismi Deniz Türüç olarak gördüğü öğrenildi. Afrika Kupası'nı kazanan ve yeni tatile çıkan Feghouli'nin form tutması Eylül ayını bulacak. Cezayirli yıldızın boşluğunu TFF Süper Kupa ve Süper Lig'in ilk haftalarında Deniz Türüç'ün doldurması planlanıyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Al Nassr, Mbaye Diagneyi almaya geliyor
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Al Nassr, Mbaye Diagne'yi almaya geliyor

HERKES DIAGNE'NİN SATIŞINI BEKLİYOR!

2. Başkan Abdurrahim Albayrak aracılığıyla Kayserispor'la temasa geçen Galatasaray, Deniz Türüç'e önereceği bonservis bedeli için Diagne'nin satışını bekliyor. Diagne'den gelecek paranın 3-4 milyon Euro'su Deniz'in transferinde Kayserispor'a önerilecek. Fenerbahçe'nin ağırdan almasıyla Galatasaray bu transfer için girişimlerini hızlandırırken, oyuncunun gönlünde de Aslan yatıyor. Deniz Türüç bu hafta Avusturya'daki kampı ziyaret edecek başkanı Erol Bedir'e "Galatasaray'a gitmek istiyorum" diyecek.

Kayserispor'da 1.2 milyon Euro kazanan Deniz'e Galatasaaray 1 milyon Euro önermişti. Taraflar arasında pazarlıklar sürüyor. Takımının Eibar'a 5-2 yenildiği maçta görev yapan Deniz, fizik olarak hazır bir görüntü sergiledi ve bir asist yaparak takımına katkı sağladı.

Galatasaray transfer haberleri | Deniz Türüç seçimini yaptı

HELİKOPTERLE GELECEKLER!

Öte yandan Avusturya kampında medyanın ilgi odağı olan Deniz idman sırasında basın mensuplarının şaka yoluyla söylediği, "Seni helikopterle almaya geleceklermiş" şeklindeki sözlere "Vallahi benden çok şey biliyorsunuz" cevabını verdi.

Deniz Türüç'ten transfer şakası! "Helikopterle..."Bir basın mensubunun, "Seni helikopterle alacaklarmış" şeklindeki yorumuna yanıt veren Deniz Türüç, "Öyle mi, benden daha fazla biliyorsunuz" diyerek espri yaptı. Deniz maçla ilgili olarak ise "Gol atamadım ama asist yaptım" yorumunu yaptı.
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