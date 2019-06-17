Galatasaray transfer haberleri | Cimbom dört koldan saldırıyor!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGalatasaray transfer haberleri | Cimbom dört koldan saldırıyor!
GeriFutbol Galatasaray transfer haberleri | Cimbom dört koldan saldırıyor!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
17.06.2019 - 14:42, Son Güncelleme:

Galatasaray transfer haberleri | Cimbom dört koldan saldırıyor!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Galatasaray transfer haberleri | Cimbom dört koldan saldırıyor!
Foto: AP

Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray’da transfer döneminin açılmasıyla harekat da başladı. Bonservisi elinde olup anlaştığı oyuncuları bir bir açıklamaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi’nde de zirve hesapları yapıyor.

Yeni sezonda iddialı ve geniş bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, transferde finansal fair-play kuralları gereği oyuncu almadan önce satış yapması gerek. Öncelikle bonservisi elinde olan oyunculara yönelen Galatasaray, bu oyuncularla anlaşarak sarı-kırmızılı formayı giydirecek. Ryan Babel, Şener Özbayraklı ve Jimmy Durmaz ile prensipte anlaşan sarı-kırmızılıların, yakın zamanda resmi açıklamayı da yapması bekleniyor.

DIAGNE ŞATISI AN MESELESİ

UEFA’nın koyduğu kurallar gereği kaynak oluşturmak zorunda olan Galatasaray, gol kralı yıldızı Mbaye Diagne’yi satmayı planlıyor. Arap Kulübü Al Shabab ile görüşmeleri gerçekleştiren sarı-kırmızılılar, oyuncu transferi için gerekli olan bir kısım parayı da kasasına koymayı planlıyor.

Semih Kaya Praga geri döndü
Semih Kaya Prag'a geri döndü

ONYEKURU VE BANEGA KONUSU

Önümüzdeki sezon santrfor meevkine önemli takviyeler yapmak isteyen sarı-kırmızılılarda listede Falcao, Balotelli, Welbeck, Vedat Muriqi gibi isimler yer alıyor. Kanat bölgesinde birinci öncelik kiralık sözleşmesi sona eren Onyekuru bulunuyor. Galatasaraylı yetkililer Nijeryalı futbolcunun yeniden kiralanması için İngilizlerle temaslara devam ediyor. Taraftarların da çok sevdiği yıldız ismi gelecek sezonda kadroda bulundurmak isteyen teknik direktör Fatih Terim’in, orta saha transferinde ise önceliği Ever Banega. Arjantinli futbolcuyla 3-4 milyon arasında orta yol bulunmaya çalışan sarı-kırmızılılar, Sevilla’nın 5’ten 4 milyon Euro’ya inmesi bekleniyor.

DIANGANA BOMBASI

Galatasaray’ın transfer listesindeki bir diğer bombası ise West Ham altyapısından yetişen sağ kanat oyuncusu Grady Diangana. Hızı, çevikliği ve yeteneği ile ön plana çıkan genç yetenek, 21 yaşında bulunuyor. West Ham forması ile 17 Premier Lig maçında forma giyen Diangana, bu sene toplam 30 maçta forma giydi; 4 gol 1 asistlik performans sergiledi. Aynı zamanda İngiltere U20 Milli Takım oyuncusu olan Diangana'nin sözleşmesi İngiliz kulübü ile 2022’ye kadar devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Türkiye ve birçok Avrupa ülkesinden talibi olan genç oyuncu ile kiralık olarak anlaşmak istiyor.

İsmi Galatasaray ile anılan Ryan Babel'in eski takımına attığı gol...

Ryan Babel'in Liverpool maçında attığı golPremier Lig'de küme düşen Fulham'ın Beşiktaş'tan transferi Ryan Babel, Liverpool maçında eski takımına gol atmayı başarmıştı.
daha fazla video için

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
TFF Süper Kupa finali ne zaman?
Son dakika: Aatıf Rizespor'dan ayrılıyor
Galatasaray transfer haberleri | Cimbom dört koldan saldırıyor!
Semih Kaya Prag'a geri döndü