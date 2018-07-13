Galatasaray transfer haberleri | 13 Temmuz Galatasaray transfer gelişmeleri

Transfer haberleri ve transfer gelişmeleri günün en çok merak edilen ve konuşulan konuları arasında yer almaya devam ediyor. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray'a gönül veren taraftarlar da takımlarının transfer haberlerini yakından takip ediyor, son transfer gelişmelerinden haberdar olmak istiyor. İşte, Galatasaray'ın 13 Temmuz tarihli son transfer gelişmeleri...

NDİAYE GERİ Mİ GELİYOR?

Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olan Galatasaray, kadrosunu güçlendirmeyi sürdürüyor. Yeni transfer hafta sonuna kadar açıklanacak ve imzaya gelecek... İşte, o detaylar... Galatasaray, geçtiğimiz yaz Osmanlıspor'dan transfer ettiği Badou Ndiaye'yi devre arasında 16 milyon euro gibi yüksek bir bonservis bedeliyle Stoke City'e satmıştı. İngiliz kulübünün Premier Lig'de küme düşmesinin ardından takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Senegalli merkez orta saha oyuncusu için en ciddi talibin yine Cim Bom olduğu konuşuluyordu.

Senegal'de yayım yapan Elite Sport Mag adlı internet sitesi ise bugün okuyucularıyla paylaştığı haberde Sarı Kırmızılı yönetimin 27 yaşındaki oyuncunun menajeriyle her konuda anlaştığı öne sürüldü. Kulübe yakın kaynaklara dayandırılarak verilen haberde teknik direktör Fatih Terim'in Ndiaye'yi yeniden takımda görmek istediği belirtilirken transferdeki tek engelin West Ham United olduğu kaydedildi. Haberde Londra ekibinin iyi bir teklif yapması hâlinde Ndiaye'nin yeniden Premier Lig'de kalmak isteyeceği iddia edildi. (Fanatik)

STOPER İNGİLTERE'DEN GELİYOR

Onyekuru'yu kadrosuna katan Galatasaray, stoper transferi için Premier Lig'den bir isme yöneldi. Cimbom'da kaleci konusunda da gelişmeler bekleniyor. Everton’dan Henry Onyekuru’yu kiralık olarak kadrosuna katarak sol kanat ve forvete alternatif oyuncu transfer eden Galatasaray, bir an önce stoperdeki eksikliği kapatmak için de kolları sıvadı. Bir süredir Jason Denayer’i yeniden kiralamak için uğraşan Sarı-Kırmızılı yönetim, İngiliz ekibinin 8 milyon Euro’dan aşağı inmediği oyuncusunu satmak istemesinden dolayı rotasını yeniden Chelsea’ye çevirdi.

Sezon biter bitmez menajerlere aracılığıyla nabız yokladığı Chelsea’nin Fransız stoperi Kurt Zouma’yı kiralık olarak isteyen Cengiz yönetimi, yeniden atağa geçerek temaslarını sıklaştırdı. Geçtiğimiz sezonu Stoke City’de kiralık olarak geçiren Zouma’yı kadrosuna katmak isteyen Cimbom’un İngiliz ekibini ikna etmeye çalıştığı bildirildi. (Habertürk)

ALBAYRAK'TAN TREZEGUET OPERASYONU

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Slavia Prag’a transferi son anda gerçekleşmeyen Trezeguet için İstanbul’a döndü. Galatasaray’ın Zürih kampında 2. Başkan Abdurrahim Albayrak’ın dünden beri gözükmemesi dikkat çekmiş bu durum spekülasyonları beraberinde getirmişti. Galatasaraylı idarecinin Ndiaye transferi için İngiltere’ye gittiği iddiası ortaya atılırken skorer.com işin aslını öğrendi. Albayrak’ın Slavia Prag’a transferi son anda gerçekleşmeyen Trezeguet için İstanbul’a döndüğü öğrenildi. Galatasaraylı yöneticinin Kasımpaşa ile pazarlık masasına oturarak Mısırlı futbolcuyu 1 sezon için kiralamaya çalışacağı belirtildi. (Milliyet)