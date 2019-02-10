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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
10.02.2019 - 11:41, Son Güncelleme:

Galatasaray Trabzonspor'u 3 golle devirdi

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Galatasaray Trabzonspor'u 3 golle devirdi

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, Trabzonspor'u 3-1 yenmeyi başardı. Mbaye Diagne, sarı-kırmızılılarında 21. dakikada bulduğu penaltıyı gole çevirerek ilk maçında fileleri havalandırdı. Hugo Rodallega 30. dakikadaki şık golüyle skoru eşitlerken, maçın yıldızı Younes Belhanda 45. dakikada skoru 2-1'e getirdi. Faslı yıldız 51. dakikada tekrar sahneye çıkarak fileleri buldu ve skor 3-1 oldu. Galatasaray 39 puana yükseldi, Trabzonspor ise 33 puanda kaldı. Fatih Terim'in ekibi ligde bir sonraki maçını Kasımpaşa deplasmanında oynayacak.

STAT: Türk Telekom

HAKEMLER: Ümit Öztürk, Kerem Ersoy, Osman Gökhan Bilir

GALATASARAY: Muslera, Linnes, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Donk, N'Diaye (Dk. 85 Selçuk İnan), Feghouli (Dk. 83 Yunus Akgün), Belhanda (Dk. 89 Emre Akbaba), Onyekuru, Diagne

TRABZONSPOR: Arda Akbulut, Kamil Ahmet Çörekçi, Hüseyin Türkmen, Hosseini (Dk. 46 Abdulkadir Parmak), Amiri, Yusuf Yazıcı, Toure, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Rodallega

GOLLER: Dk.21(P) Diagne, Dk.45-51 Belhanda (Galatasaray) - Dk.30 Rodallega (Trabzonspor)

SARI KARTLAR: Diagne, Donk, Belhanda, Linnes (Galatasaray) - Arda Akbulut (Trabzonspor)

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MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Galatasaray kendi sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Türk Telekom Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan mücadelede hakem Ümit Öztürk düdük çaldı. Öztürk'ün yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Osman Gökhan Bilir üstlendi.

TERİM'DEN 3 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı kırmızılı takımın Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı Spor Toto Süper Lig 20'nci hafta mücadelesinin ilk 11'inde 3 değişikliğe gitti. Deneyimli teknik adam Trabzonspor karşısında, Aytemiz Alanyaspor mücadelesine ilk 11'de başlayan Mariano, Fernando ve Mitroglou yerine Nagatomo, Donk ve Diagne'yi sahaya sürdü. Mbaye Diagne'nin Kasımpaşa forması giyerken aldığı ceza sarı kırmızılı takımın Hatayspor ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası mücadelesiyle sona ererken, yıldız golcü sarı kırmızılı formayı ilk kez Trabzonspor karşısında terletti. Öte yandan cezası bulunan Fernando ve Sinan Gümüş, Trabzonspor maçının kadrosunda yer almadı.

Galatasaray sahaya; Muslera, Linnes, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Donk, N'Diaye, Feghouli, Belhanda, Onyekuru ve Diagne ilk 11'i ile çıktı.

KARAMAN 3 DEĞİŞİKLİK YAPTI

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman da takımının ligin 20'nci haftasında MKE Ankaragücü ile oynadığı müsabakanın ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı. Karaman, sakatlığı bulunan kaleci Uğurcan Çakır yerine 2001 doğumlu genç kaleci Arda Akbulut'u sahaya sürerken, yine sakatlığından dolayı kadroda bulunmayan Novak yerine Amiri'ye, Abdulkadir Parmak yerine ise Hosseini'ye ilk 11'de görev verdi.
Trabzonspor'da sakatlığı sona eren Jose Sosa ise yedek kulübesinde yer aldı.

Trabzonspor sahaya şu 11'le çıktı: Arda, Kamil Ahmet, Hosseini, Hüseyin, Amiri, Toure, Yusuf, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Rodallega.

GALATASARAY'DA BİR, TRABZONSPOR'DA İKİ OYUNCU SINIRDA

Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmada sarı kırmızılı takımda Mariano, bordo mavili ekipte ise Rodallega ve Ekuban sarı kart sınırında bulunuyor. Bu üç oyuncu mücadelede sarı kart görmeleri halinde, takımlarının bir sonraki hafta oynayacağı lig mücadelesinde takım arkadaşlarını yalnız bırakacak.

MAÇA YOĞUN İLGİ

Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan mücadeleye iki takım taraftarları da yoğun ilgi gösterdi. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan müsabakada Trabzonspor taraftarı kendilerine ayrılan bölümün tamamını doldururken, Galatasaray taraftarı ise stadın büyük bir bölümünü hınca hınç dolurdu.

U21'DE KAZANAN GALATASARAY

Türkiye U21 Futbol Ligi'nde Galatasaray kendi sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Sarı kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri Recep Gül ve Metehan Mertöz kaydetti. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan mücadeleyi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve futbol akademisinde görev yapan Necati Ateş de izledi.

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