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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş PFDK’ya sevk edildi
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Futbol
DHA
06.03.2018 - 17:02, Son Güncelleme:

Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş PFDK’ya sevk edildi

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Türkiye Futbol Federasyonu, Kardemir Karabükspor maçındaki saha olayları nedeniyle Galatasaray’ı, Trabzonspor - Beşiktaş maçındaki saha olayları nedeniyle ise Beşiktaş ve Trabzonspor’u Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk etti.

Ayrıca Göztepe, Kardemir Karabükspor, Atiker Konyaspor, Antalyaspor ve Demir Grup Sivasspor da PFDK’ya sevk edilen diğer Süper Lig kulüpleri oldular.

TFF’den yapılan açıklama şu şekilde:

"GÖZTEPE A.Ş. Kulübü’nün 03.03.2018 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-GÖZTEPE A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki ’çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

KARDEMİR KARABÜKSPOR Kulübü’nün 03.03.2018 tarihinde KARDEMİR KARABÜKSPOR-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki ’saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 03.03.2018 tarihinde KARDEMİR KARABÜKSPOR-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki ’saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

ATİKER KONYASPOR Kulübü’nün 04.03.2018 tarihinde ATİKER KONYASPOR-EVKUR YENİ MALATYASPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki ’saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve ’usulsüz seyirci alınması’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

ANTALYASPOR A.Ş. Kulübü’nün 04.03.2018 tarihinde ANTALYASPOR A.Ş.-DEMİR GRUP SİVASSPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki ’çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü’nün 04.03.2018 tarihinde ANTALYASPOR A.Ş.-DEMİR GRUP SİVASSPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki ’saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve ’talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Yayın Talimatı’nın 19/2-ğ maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü’nün 05.03.2018 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki ’saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve ’çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü’nün 05.03.2018 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki ’saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve ’çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR Kulübü’nün 02.03.2018 tarihinde oynanan AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR-GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki ’talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Sportif Ekipman Talimatı’nın 4. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR Kulübü futbolcusu DMYTRO KORKISHKO’nun aynı müsabakadaki ’kural dışı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca 03.03.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK Kulübü’nün 02.03.2018 tarihinde oynanan AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR-GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki ’talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Sportif Ekipman Talimatı’nın 4. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK Kulübü idarecisi YUSUF ZİYA DEMSOY’un aynı müsabakadaki ’sportmenliğe aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 03.03.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

GAZİANTEPSPOR Kulübü’nün 03.03.2018 tarihinde oynanan GAZİANTEPSPOR-BALIKESİRSPOR BALTOK Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki ’talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2017-2018 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü’nün 9/2. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü’nün 04.03.2018 tarihinde İSTANBULSPOR A.Ş.-BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki ’çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

ADANASPOR A.Ş. Kulübü’nün 04.03.2018 tarihinde ADANASPOR A.Ş.-ALTINORDU A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki ’çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü’nün 04.03.2018 tarihinde BOLUSPOR-MKE ANKARAGÜCÜ Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki ’çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir."





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