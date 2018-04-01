Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Zirve mücadelesinin hız kesmeden devam ettiği Süper Lig'de 27. hafta oynanan maçlarla devam ediyor. Bu haftanın en kritik maçı ise, Fatih Terim'in gelmesiyle büyük bir ivme yakalayan Galatasaray ve Rıza Çalımbay ile ligde iyi bir konumda bulunan Trabzonspor arasında olacak. Bu önemli mücadelenin hangi kanalda yayınlanacağını ve saat kaçta başlayacağını araştıran taraftarlar, sorularının yanıtını internette soruşturuyor. Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Trabzonspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte bu kritik maç hakkında tüm detaylar...

İLK 11'LER:

Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Selçuk, Donk, Feghouli, Rodrigues, Belhanda, Gomis

Trabzonspor: Onur, Pereira, Uğur Demirok, Hubocan, Novak, Okay, Kucka, Sosa, Abdülkadir, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

1 Nisan Pazar günü saat 19:00'da başlayacak mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Kritik mücadelenin hakemliğini ise Fırat Aydınus yürütecek. Aydınus’un yardımcılıklarını Serken Ok ve Aleks Taşcıoğlu yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Özgür Yankaya olacak.

KİMLER MAÇTA OLMAYACAK?

Bordo-mavililerde sarı kart cezalısı olan Onazi’nin yanı sıra sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Esteban, Durica, Castillo ile Bero bu maçta forma giyemeyecek. Teknik direktör Rıza Çalımbay’ın ligde son oynanan Evkur Yeni Malatyaspor maçının 11’ini büyük oranda koruması bekleniyor. Deneyimli teknik adamın sadece cezalı Onazi’nin yerine Hubocan’a görev vereceği belirtildi. Milli takımdan sakat dönen ve saha çalışmalarına başlayan Okay’ın da yarınki karşılaşmada oynama ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi.

Galatasaray'da ise Fenerbahçe derbisinde gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Fernando, Trabzonspor karşısında takımdaki yerini alamayacak. Hafif bir sakatlık geçiren Norveçli Martin Linnes'in durumunun ise maç saatinde belli olması bekleniyor.

90'INCI RANDEVU

Trabzonspor ile Galatasaray, yarın oynayacakları maçla birlikte ligde 90’ıncı kez karşı karşıya gelecek. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 89 maçta Trabzonspor’un 29, Galatasaray’ın 39 galibiyeti bulunuyor. 21 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor söz konusu maçlarda 98 gol atarken, kalesinde 114 gol gördü. Trabzonspor, Galatasaray ile oynadığı son 3 maçta da rakibine üstünlük kurmayı başardı. Bordo-mavililer, aralarında oynanan son 3 karşılaşmada sırasıyla 1-0, 2-0 ve 2-1’lik skorlarla sahadan galip ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, Fatih Terim yönetiminde Trabzonspor ile oynadığı 20 resmi maçta sadece 2 kez yenildi - Galatasaray, Terim idaresinde bordo-mavili takım karşısında 11 galibiyet elde ederken, 7 maçta berabere kaldı. Fatih Terim, Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'a daha önce rakip olduğu 7 resmi maçta 5 galibiyet yaşarken, 2 kez mağlubiyet gördü. Spor Toto Süper Lig'de 1 Nisan Pazar günü Trabzonspor'u konuk edecek Galatasaray'ın, teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki resmi maçlarda rakibine büyük üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-kırmızılı takım, tecrübeli teknik adam idaresinde daha önce Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda bordo-mavili ekip ile yaptığı 20 resmi müsabakanın sadece 2'sini kaybetti. Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Trabzonspor ile oynadığı karşılaşmalarda 11 galibiyet elde ederken, 7 kez berabere kaldı, 2 kez mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takım, söz konusu müsabakalarda 35 kez ağları havalandırırken, kalesinde ise 19 gol gördü.

Terim, aynı zamanda Trabzonspor'a altı maçtır yenilmiyor ve son üç maçtır rakibinden gol yemiyor. Fatih Terim döneminde Galatasaray'ın mağlup olduğu son Trabzonspor maçı Aralık 2003'te oynanmıştı. Fatih Terim ile Rıza Çalımbay, Süper Lig'de altı kez karşılaştı. Terim bu maçların beşini kazandı. Galatasaray iç sahada 15 maçtır yenilmiyor ve sekiz maçtır kazanıyor. Sarı kırmızılılar en son Mart 2013 - Mart 2014 arasında bundan daha uzun bir iç saha yenilmezlik serisi elde etmiş ve en son aynı seri içinde iç sahada arka arkaya sekiz maç kazanabilmişti.

Trabzonspor ise ligde deplasmanda sekiz maçtır mağlup olmuyor. Bu, ligde deplasmanda halen devam eden en uzun yenilmezlik serisi. Trabzonspor, 2017 takvim yılı başından bu yana ligde Fenerbahçe'nin ardından deplasmanda en fazla puan toplayan ikinci takım. Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 12 derbi maçından galibiyet çıkaramadı. Galatasaray bu maçların 10'unda gol atamazken, dokuzunda da kalesini gole kapatamadı. Galatasaray aynı zamanda iç sahada oynadığı son altı derbi maçını kazanamadı ve bu maçların hiçbirinde gol atamadı. Galatasaray'ın evinde gol attığı ve kazandığı son derbi yine Trabzonspor'a karşıydı.

Trabzonspor, ligdeki son 16 derbi maçında sadece üç kez galip gelebildi ancak bu üç galibiyetin tamamı Galatasaray'a karşıydı. Trabzonspor'un deplasmanda oynadığı son üç derbi maçı beraberlikle sonuçlandı. Bordo mavililer en son Mayıs-Ekim 2012'de arka arkaya dört derbi maçından beraberlikle ayrılmıştı. Galatasaray'ın ligde kalesinde gördüğü son sekiz golün yedisi ve son beş golün tamamı duran toplardan geldi. Galatasaray bu sezon ligde Karabükspor'un ardından ligde duran toplardan en fazla gol yiyen ikinci takım. Bu sezon maçların ikinci yarılarında en fazla gol atan iki takım bu maçta karşılaşacak: Galatasaray - 32 & Trabzonspor - 29. Trabzonspor'un ligde kalesinde gördüğü son 10 golün yedisi maçların ikinci yarılarında atıldı. Bu yedi golün tamamı maçların 70 dakikalarından sonra geldi.

Galatasaray'ın Trabzonspor'a ligde attığı son 12 golün tamamı maçların ikinci yarılarında geldi. Galatasaray formasıyla Trabzonspor'a karşı ilk yarıda gol atan son oyuncu Albert Riera. İki takımın ligde oynadığı son dört karşılaşmada toplam dokuz gol atıldı ve sekiz kırmızı kart çıktı. Galatasaray bu sezon ligde kalesini en fazla maçta gole kapatan takım. Bu sezon ligde maçlarında en fazla gol olan takım Galatasaray. Galatasaray bu sezon ligde en fazla gol atan takım. Trabzonspor bu sezon ligde deplasmanda geriye düştüğü maçlarda Sivasspor ile birlikte en fazla puan toplayan iki takımdan biri. Öte yandan Galatasaray iç sahada öne geçtiği 12 maçı da kazanmayı başardı. Trabzonspor'un Galatasaray'a ligde attığı son beş golün tamamı Dame N'Doye ve Yusuf Yazıcı'dan geldi. Trabzonspor bu sezon ligde Türk oyunculardan en fazla gol bulan takım. Bu gollerin %62'si Burak Yılmaz'a ait. Burak Yılmaz bu sezon Süper Lig'de attığı gol ve yaptığı asistler ile takımına en fazla puan kazandıran futbolcu. Trabzonspor'un bu sezon ligde topladığı puanların %40'ı Burak Yılmaz'ın katkılarıyla geldi. Burak en son Mart 2012'de Trabzonspor formasıyla Galatasaray'a gol atmıştı. N'Doye, Trabzonspor formasıyla Galatasaray'a karşı ligde oynadığı dört maçta üç gol attı. N'Doye, Süper Lig'de kaydettiği toplam gollerin %33'ünü Galatasaray'a karşı attı. Galatasaray'ın attığı son üç golde Sinan Gümüş'ün katkısı var. Gary Rodrigues, Fatih Terim Galatasaray'ın başına geçtiğinden bu yana 10 maçta 10 gole katkı yaptı. Galatasaray'ın Terim geldikten sonra attığı gollerin %37'sinde Rodrigues'in direkt katkısı var.