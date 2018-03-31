Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

İki takım Süper Lig'deki 90. randevularına hazırlanıyor. Bundan önceki 89 maçın 39'unu Galatasaray, 29'unu Trabzonspor kazandı. Trabzonspor, Galatasaray ile ligde oynadığı son üç maçı kazandı. Bordo mavililerin lig tarihinde rakibini arka arkaya dört maçta da yendiği bir serisi yok. Trabzonspor, Galatasaray deplasmanındaki son üç maçının ikisini kazandı. Fatih Terim, Galatasaray'ın başındayken Trabzonspor ile oynadığı 17 lig maçının 15'inde yenilmedi. Ancak Terim'in kaybettiği Trabzonspor maçlarının ikisi de iç saha maçlarıydı.

Sarı-kırmızılı takım, Fatih Terim yönetiminde Trabzonspor ile oynadığı 20 resmi maçta sadece 2 kez yenildi - Galatasaray, Terim idaresinde bordo-mavili takım karşısında 11 galibiyet elde ederken, 7 maçta berabere kaldı. Fatih Terim, Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'a daha önce rakip olduğu 7 resmi maçta 5 galibiyet yaşarken, 2 kez mağlubiyet gördü. Spor Toto Süper Lig'de 1 Nisan Pazar günü Trabzonspor'u konuk edecek Galatasaray'ın, teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki resmi maçlarda rakibine büyük üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-kırmızılı takım, tecrübeli teknik adam idaresinde daha önce Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda bordo-mavili ekip ile yaptığı 20 resmi müsabakanın sadece 2'sini kaybetti. Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Trabzonspor ile oynadığı karşılaşmalarda 11 galibiyet elde ederken, 7 kez berabere kaldı, 2 kez mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takım, söz konusu müsabakalarda 35 kez ağları havalandırırken, kalesinde ise 19 gol gördü.

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Galatasaray Trabzonspor maçı 1 Nisan Pazar akşamı saat 19:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetecek.



SON 3 MAÇI KAYBETTİ

Galatasaray, Trabzonspor ile oynadığı son 3 resmi maçtan mağlubiyetle ayrıldı. Süper Lig'de bu sezonun ilk yarısındaki karşılaşmada bordo-mavili ekibe deplasmanda 2-1 kaybeden sarı-kırmızılı takım, geçen sezonki maçlarda ise rakibine 1-0 ve 2-0 yenildi. Galatasaray, Trabzonspor karşısında son galibiyetini 2015-2016 sezonun 22. haftasında, rakibinin dört kırmızı kart gördüğü maçta 2-1'lik skorla elde etmişti.

Terim, aynı zamanda Trabzonspor'a altı maçtır yenilmiyor ve son üç maçtır rakibinden gol yemiyor. Fatih Terim döneminde Galatasaray'ın mağlup olduğu son Trabzonspor maçı Aralık 2003'te oynanmıştı. Fatih Terim ile Rıza Çalımbay, Süper Lig'de altı kez karşılaştı. Terim bu maçların beşini kazandı. Galatasaray iç sahada 15 maçtır yenilmiyor ve sekiz maçtır kazanıyor. Sarı kırmızılılar en son Mart 2013 - Mart 2014 arasında bundan daha uzun bir iç saha yenilmezlik serisi elde etmiş ve en son aynı seri içinde iç sahada arka arkaya sekiz maç kazanabilmişti.

Trabzonspor ise ligde deplasmanda sekiz maçtır mağlup olmuyor. Bu, ligde deplasmanda halen devam eden en uzun yenilmezlik serisi. Trabzonspor, 2017 takvim yılı başından bu yana ligde Fenerbahçe'nin ardından deplasmanda en fazla puan toplayan ikinci takım. Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 12 derbi maçından galibiyet çıkaramadı. Galatasaray bu maçların 10'unda gol atamazken, dokuzunda da kalesini gole kapatamadı. Galatasaray aynı zamanda iç sahada oynadığı son altı derbi maçını kazanamadı ve bu maçların hiçbirinde gol atamadı. Galatasaray'ın evinde gol attığı ve kazandığı son derbi yine Trabzonspor'a karşıydı.

Trabzonspor, ligdeki son 16 derbi maçında sadece üç kez galip gelebildi ancak bu üç galibiyetin tamamı Galatasaray'a karşıydı. Trabzonspor'un deplasmanda oynadığı son üç derbi maçı beraberlikle sonuçlandı. Bordo mavililer en son Mayıs-Ekim 2012'de arka arkaya dört derbi maçından beraberlikle ayrılmıştı. Galatasaray'ın ligde kalesinde gördüğü son sekiz golün yedisi ve son beş golün tamamı duran toplardan geldi. Galatasaray bu sezon ligde Karabükspor'un ardından ligde duran toplardan en fazla gol yiyen ikinci takım. Bu sezon maçların ikinci yarılarında en fazla gol atan iki takım bu maçta karşılaşacak: Galatasaray - 32 & Trabzonspor - 29. Trabzonspor'un ligde kalesinde gördüğü son 10 golün yedisi maçların ikinci yarılarında atıldı. Bu yedi golün tamamı maçların 70 dakikalarından sonra geldi.

Galatasaray'ın Trabzonspor'a ligde attığı son 12 golün tamamı maçların ikinci yarılarında geldi. Galatasaray formasıyla Trabzonspor'a karşı ilk yarıda gol atan son oyuncu Albert Riera. İki takımın ligde oynadığı son dört karşılaşmada toplam dokuz gol atıldı ve sekiz kırmızı kart çıktı. Galatasaray bu sezon ligde kalesini en fazla maçta gole kapatan takım. Bu sezon ligde maçlarında en fazla gol olan takım Galatasaray. Galatasaray bu sezon ligde en fazla gol atan takım. Trabzonspor bu sezon ligde deplasmanda geriye düştüğü maçlarda Sivasspor ile birlikte en fazla puan toplayan iki takımdan biri. Öte yandan Galatasaray iç sahada öne geçtiği 12 maçı da kazanmayı başardı. Trabzonspor'un Galatasaray'a ligde attığı son beş golün tamamı Dame N'Doye ve Yusuf Yazıcı'dan geldi. Trabzonspor bu sezon ligde Türk oyunculardan en fazla gol bulan takım. Bu gollerin %62'si Burak Yılmaz'a ait. Burak Yılmaz bu sezon Süper Lig'de attığı gol ve yaptığı asistler ile takımına en fazla puan kazandıran futbolcu. Trabzonspor'un bu sezon ligde topladığı puanların %40'ı Burak Yılmaz'ın katkılarıyla geldi. Burak en son Mart 2012'de Trabzonspor formasıyla Galatasaray'a gol atmıştı. N'Doye, Trabzonspor formasıyla Galatasaray'a karşı ligde oynadığı dört maçta üç gol attı. N'Doye, Süper Lig'de kaydettiği toplam gollerin %33'ünü Galatasaray'a karşı attı. Galatasaray'ın attığı son üç golde Sinan Gümüş'ün katkısı var. Gary Rodrigues, Fatih Terim Galatasaray'ın başına geçtiğinden bu yana 10 maçta 10 gole katkı yaptı. Galatasaray'ın Terim geldikten sonra attığı gollerin %37'sinde Rodrigues'in direkt katkısı var.

'AVRUPA İÇİN GALATASARAY'DAN PUAN YA DA PUANLAR ALMALIYIZ'

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Avrupa hedeflerinin bulunduğunu belirterek, "Galatasaray’ın nasıl hedefi varsa bizim de hedefimiz var. Bizim de oradan mutlaka puan ve puanlarla ayrılmamız gerekiyor. Hakemin son düdüğü çalana kadar çok iyi mücadele edeceğiz ki hedefimiz olan Avrupa’yı yakalayalım" dedi.

Teknik direktör Rıza Çalımbay, Spor Toto Süper Lig’in 27’nci haftasında pazar günü Galatasaray ile oynayacakları karşılaşma öncesi Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde basın toplantısı düzenledi. Çalımbay, ligin son iki haftasında Teleteset Mobilya Akhisarspor ve Evkur Yeni Malatyaspor maçlarında istedikleri sonuçları aldıklarını belirterek, kendilerini destekleyen taraftarlara teşekkür etti.

"AVRUPA İÇİN GALATASARAY MAÇINDAN PUAN YA DA PUANLAR ÇIKARMAMIZ GEREKİYOR"

Galatasaray maçının çok önemli olduğunu ifade eden Çalımbay, şunları söyledi:

"Galatasaray maçımızı var ve bu karşılaşma iki takım için de çok önemli. Ligimizin lideri ile oynayacağız. Kendi sahasında taraftarıyla çok etkili oynayan, çok iyi forvetlere sahip bir takım. Biz her türlü tedbirimizi alacağız. Şampiyonluk yarışına baktığınızda en avantajlı takımlardan bir tanesi Galatasaray. Onun için oynayacağımız maç kolay maç olmayacak. Fakat Galatasaray’ın nasıl hedefi varsa bizim de hedefimiz var. Bizim de oradan mutlaka puan ve puanlarla ayrılmamız gerekiyor. Biz kalan 8 maçımızı çok iyi şekilde bitirmek zorundayız. Onun için de ligin sonuna kadar bütün maçlarda hakemin son düdüğü çalana kadar çok iyi mücadele edeceğiz ki hedefimiz olan Avrupa’yı yakalayalım. Geçen hafta eksik çalışmamıza rağmen herkesin hırsı, isteği, arzusu dört dörtlük. Önemli olan burada yaptıklarımızı sahaya yansıtmak. Kendimize göre hedefimiz var ve bu hedefe mutlaka ulaşmamız gerekiyor. Arkadaşlarıma yürekten inanıyorum. Sahada mücadele edip, her şeyimizi vererek bu maçı çok iyi şekilde bitireceğimize inanıyoruz."

"OKAY’I YETİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Sakatlığı bulunan oyuncularla ilgili olarak da bilgi veren Çalımbay, "Esteban en az 1 ay daha bizimle beraber olamayacak. Durica, Bero, Castillo 2-3 hafta daha olmayacak. Onazi cezalı. Okay’ın durumu yarın netleşecek. Bileğinde bir problem var, onu da yetiştirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

"MÜCADELE ETMEDEN KAZANMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL"

Galatasaray’ın özellikle kendi sahasında etkili oynayan bir takım olduğunu anlatan Çalımbay, şöyle devam etti:

"Galatasaray’ın belli oyuncuları değil, bütün takımına dikkat etmek gerekiyor. Bizim takım oyun oyunu ve kendi oyunumuzu oynamamız gerekiyor. Bizim de puan ve puanlara çok ihtiyacımız var. Onun için Galatasaray veya başka takımla oynamışız fark etmiyor. Kalan 8 maçımızı kazanmamız lazım. Biz mücadele etmeden, kora kor oyunlara girmeden kazanmamız mümkün değil. Hakem arkadaşımızın son düdüğüne kadar oyundan kopmadan mücadele etmeliyiz."

"FİZİK OLARAK HİÇBİR SORUNUMUZ YOK"

Milli arada takımın yaptığı 5 günlük izini de değerlendiren Çalımbay, bu konuda şunları söyledi:

"Az kişiyiz. İstediğimiz şeyleri tam yapamıyoruz. Hazırlık maçı yaptık, hiç kimseyi çıkarmadık. Sadece ufak tefek problemleri olduğu için Burak’ı oynatmadık. Kadromuzda biraz daha oyunca olabilse, hazırlık maçı istiyorduk, ama olmadı. Ligin sonuna bakıldığında oyunculara yüklenmek, aşırı antrenman yaptırmak faydadan çok zarar getirir. Takımı fizik olarak zor duruma düşürecek bir şey yok. Antrenmanlarımız mükemmel geçti. U21 ile oynanan hazırlık maçı mükemmeldi. Fizik olarak burada kalanlar çok iyi çalıştı. Şu anda bir sıkıntımız yok."

"KONGRE FAYDA SAĞLAYACAK"

Trabzonspor kulübünün kongre sürecine de değinen Çalımbay, bu kongrenin Trabzonspor’a zararı olmayacağını ifade ederek, "Kongrenin Trabzonspor’a hiçbir zararı olmayacak, aksine çok büyük bir faydası olacak. Buradan Trabzonspor kuvvetlenerek çıkacak. Hangi yönetim gelirse gelsin buraya güç katacaktır. Yalnız burada radikal kararlar alınması gerekiyor. Onlar alındığında Trabzonspor’un önünün açık olduğunu düşünüyorum. Bazı şeylerin Trabzon’u korkutmaması gerekiyor. Burası çok büyük bir camia. Transfer yasağı kesinlikle Trabzonspor’a bir nefes aldıracaktır. Şu anda biz çalışıyoruz, transfer yapmadık. Onun için Trabzonspor’un şu andaki kadrosu, alt yapı olsun, kiralık arkadaşlar olsun mutlaka buraya faydası olacaktır" ifadelerini kullandı.

"BİZİM İŞİMİZ TRABZONSPOR"

İşlerinin sadece Trabzonspor’un başarısı olduğunu söyleyen Çalımbay, "Benim burada bir sorumluluğum var. Bütün amacım da Trabzonspor’u iyi yere getirmek ve sezonu da burada çok iyi bitirmek. Diğer takımlarla ve şampiyonlukla ilgili bazen benim ağzımdan farklı söylemler yazılıyor. Bu nedenle bazen mağdur duruma düşüyorum. Beşiktaş’ta yetiştiğim için sürekli Beşiktaş’la ilgili sorular soruluyor. Burada en büyük işimiz Trabzonspor’u çok çok iyi yere getirmek. Başka hiçbir düşüncemiz yok. Özellikle Galatasaray maçından önce sosyal medyada benim ağzımdan ’Beşiktaş şampiyon olur’ şeklinde söylemler çıkmış. Bunlar gerçeği yansıtmıyor. Ne Galatasaray, ne Fenerbahçe ne de diğer takımlarla ilgili bizim bir şey söylememiz mümkün değil. Şampiyonluk daha belli değil, bir sürü oynayacağımız maçlar var. Bizim bütün takımlara saygımız sonsuz ama bizim işimiz Trabzonspor’dur" diyerek açıklamalarını noktaladı.