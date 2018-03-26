Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta, hangi gün?
Galatasaray Trabzonspor maçı merakla beklenirken, sporseverler araya giren milli maçlar nedeniyle bu hafta karşılaşmaların oynanıp oynanmayacağını merak ediyorlar.. Bu hafta Galatasaray Trabzonspor maçı ile heyecan dolu bir karşılaşma sahne alacak. Peki Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta, hangi gün?
Trabzonspor'un Galatasaray karşısındaki golcüleri Yusuf ve N'Doye. Ligde son 3 maçta sarı-kırmızılı takımı yenen bordo-mavililerde, N'Doye oynadığı 3 maçta 3, Yusuf Yazıcı da 2 maçta 2 gol atarak rakip fileleri boş geçmedi
Spor Toto Süper Lig'de 1 Nisan Pazar günü deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak Trabzonspor'da, 20 golü bulunan Burak Yılmaz'ın yanı sıra Yusuf Yazıcı ve Dame N'Doye da skor üretmede bordo-mavili takımının en büyük kozları olacak. Ligde son 3 maçta sarı-kırmızılı takımı yenen bordo-mavililerde, Senegalli futbolcu Dame N'Doye sarı-kırmızılı takıma karşı oynadığı 3 maçta 3, Yusuf Yazıcı da 2 maçta 2 gol atmayı başardı.
Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta, hangi gün?
Galatasaray Trabzonspor maçı 1 Nisan Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 19:00'da başlayacak.
İlk olarak 2016-2017 sezonunun 8. haftasında Trabzonspor'un deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 yendiği maçta forma giyen N'Doye, bordo-mavili takıma 3 puanı getiren golü kaydetti. Aynı sezonun 25. haftasında Trabzon'da oynanan ve bordo-mavili takımın 2-0'lık üstünlüğüyle sona eren karşılaşmada golleri Dame N'Doye ve Yusuf Yazıcı attı. Bu sezon ligin 10. haftasında Medical Park'ta oynanan maçı Trabzonspor, yine Dame N'Doye ve Yusuf Yazıcı'nın golleriyle 2-1 kazanmıştı.
Gol sıralaması da aynı
Trabzonspor'un Galatasaray karşısında son 2 maçta 2 golünü de aynı oyuncular aynı sıralamayla attı. Bordo-mavili takımın 2-0 ve 2-1 kazandığı maçlarda ilk golü N'Doye, ikinci golü de Yusuf Yazıcı atarak takımlarına 3 puan kazandıran isimler olarak dikkati çekti.
Son yenilgi 764 gün önce
Trabzonspor, Galatasaray karşısında en son yenilgisini 21 Şubat 2016 tarihinde deplasmanda oynadığı karşılaşmada 2-1'lik sonuçla aldı. Bordo-mavililer, ligde 764 gündür rakibi karşısında yenilgi yüzü görmüyor.
Trabzonspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 1 Nisan Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı antrenman yaptı. Antrenmana, milli takım kamplarına giden Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı, Uğur Demirok, Abdülkadir Ömür, Novak, Hubocan ve Onazi ile sakatlıkları devam eden Esteban, Durica, Mustafa Akbaş ve Castillo katılmadı. Trabzonsporlu futbolcular, koşu ve dayanıklılık çalışması yapılan antrenmanı, dar alandaki maçla tamamladı. Bordo-mavililer, yarın Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde kulübün 21 yaş altı takımıyla hazırlık maçı yapacak.
Galatasaray'da Trabzonspor maçı hazırlıkları
Sarı-kırmızılılar, 21 yaş altı takımı ile antrenman maçı yaptı. Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıkları çerçevesinde 21 yaş altı takımı ile antrenman maçı yaptı. Sarı-kırmızılılar, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan maçı Garry Rodrigues, Bafetimbi Gomis, Sofiane Feghouli, Sinan Gümüş ve Jason Denayer'in golleriyle 5-4 kazandı. Galatasaraylı futbolcular, hazırlıklarına bir günlük iznin ardından 26 Mart Pazartesi günü devam edecek.
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