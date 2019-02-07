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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
DHA
07.02.2019 - 12:04, Son Güncelleme:

Galatasaray Trabzonspor maç biletleri ne zaman satışa çıkacak?

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Galatasaray Trabzonspor maç biletleri ne zaman satışa çıkacak?

Galatasaray Trabzonspor maç biletleri, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftası kapsamında sahaya çıkacak olan iki takımın mücadelesini canlı olarak izlemek isteyen birçok kişinin araştırdığı konu oldu. Peki, Galatasaray Trabzonspor maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Galatasaray Trabzonspor maç biletleri için futbolseverlerin araştırması başladı. Lig yarışında kritik bir konumda yer alan iki takımın mücadelesini ekrana getireck olan Galatasaray Trabzonspor maçının biletleri, Passolig resmi internet sitesi ve bilet gişeleri üzerinden satışa sunulacak. Peki, Galatasaray Trabzonspor maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? İşte, o detaylar

BİLETLER NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Galatasaray Trabzonspor maçının biletleri henüz erişime açılmadı. Biletler erişime açıldığı an itibariyle Passo.com.tr ve bilet gişeleri üzerinden temin edilecek.

Herhangi bir gelişme olması halinde haberimizin içerisine eklenecektir.

"TRABZONSPOR, BÜYÜK MAÇLARDA BÜYÜK OYNAR"

Trabzonspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Galatasaray ile zor bir karşılaşmaya çıkacaklarını belirterek, bordo-mavili takımın büyük maçlar daha iyi oynadığını söyledi.

Haluk Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor ile yaptıkları karşılaşmanın ardından hafta sonundaki Galatasaray maçına odaklandıklarını aktardı.

Kupa maçlarının iki aşamalı olduğunu vurgulayan Şahin, "Biz Sivas'ta kupa finali oynamak, kupayı müzemize getirmek istiyoruz. İlk maçta avantajlı sonuç elde edemesek de Trabzonspor takımı her sahada kazanacak güçtedir." diye konuştu.

Şahin, Galatasaray ile hafta sonunda önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını dile getirerek, "Rakibimiz karşısında alacağımız 3 puanın önemini biliyoruz. Zor bir maç olacak. Dolu tribünler önünde oynayacağız ama Trabzonspor, bu tür zor maçları oynamaya ve kazanmaya alışık bir takımdır." değerlendirmesinde bulundu.

BÜYÜK MAÇLARDA YENİLGİSİ YOK

Şahin, bu sezon Galatasaray ve Fenerbahçe'yi yenip Beşiktaş ile deplasmanda berabere kalarak üç büyük rakipleri karşısında yenilgi görmemelerine ilişkin ise, "Hep dediğimiz bir söz var. Trabzonspor, büyük maçlarda büyük oynar. Yine kazanan takım olmak istiyoruz. Kazanmamız halinde rakibimizle puan farkını kapatarak zirveden kopmayacağız. Takım bunun bilincinde." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın ara transferde kadrosuna Mbaye Diagne ve Konstantinos Mitroglou gibi oyuncular katarak flaş transferler yapmasının maçının favorisi olacağı anlamına gelmediğini de kaydeden Şahin, şöyle devam etti:

"Belki dar kadromuz var ancak oyuncularımız sakatlıklara rağmen büyük bir özveriyle, ekip ruhuyla oynuyor. Teknik direktör Ünal Karaman özenle onları maça hazırlıyor. Bizim de genç ve deneyimli oyuncularımız kadromuzda var. Yıldızları, yıldız adayları olan bir takımız. Bu takım mücadelesiyle buralara geldi. Trabzonspor'a yakışır bir mücadele ortaya koydular, aynı mücadeleyi Galatasaray maçında da göstermek için iyi çalışıyorlar. Kazanıp şehrimize 3 puanla dönmek amacındayız. Takımımıza güveniyoruz."

Haluk Şahin, sakatlığı bulunan oyuncuların durumunun antrenmanlarda netlik kazanacağını anlatarak, "Oyuncularımızın sağlığı önemli. Onlardan uzun yıllar faydalanmak istiyoruz. Durumlarına göre karar vereceğiz." şeklinde konuştu.

 

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