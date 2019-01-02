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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
DHA
02.01.2019 - 11:08, Son Güncelleme:

Galatasaray topbaşı yapıyor

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Galatasaray topbaşı yapıyor

Son şampiyon Galatasaray, 2018-2019 sezonunun ikinci yarı hazırlıkları için bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde toplanacak.

Ligin ilk yarısını evinde Demir Grup Sivasspor’u mağlup ederek 29 puanla 5’inci sırada tamamlayıp lider Medipol Başakşehir’le arasındaki puan farkını 6’ya indiren Sarı-kırmızılılar, ikinci devreye umutlu başlıyor.

5 Ocak’a kadar hazırlıklarını İstanbul’da sürdürecek olan Galatasaray, daha sonra Antalya’da kampa girecek. 11 Ocak tarihine kadar burada kamp yapacak olan Sarı-Kırmızılılar, 12 Ocak’ta Alman ekibi Leipzig ile deplasmanda hazırlık maçı oynayacak.

SERDAR AZİZ VE EREN DERDİYOK’UN DURUMU NETLEŞECEK

Sarı-kırmızılı takımda kalıp kalmayacağı belli olmayan Serdar Aziz ve Eren Derdiyok’un da durumlarının netleşmesi bekleniyor. Teknik direktör Fatih Terim’in raporu doğrultusunda iki futbolcunun devre arası kamp kadrosuna alınmayacağı belirtilmişti. Ancak kulüp bulması istenen Serdar Aziz’in, Terim’le yapacağı görüşmenin ardından takımda kalma ihtimali de bulunuyor.

TRANSFERDE HEDEF 2 FORVET, 1 STOPER

Sarı-Kırmızılılar, ocak ayı transfer döneminde kadrosuna yapacağı takviye için de çalışmalarını hızlandırdı. Galatasaray’in hedefinde 2 forvet ve 1 stoper transferi yer alıyor. Sarı-kırmızılılar santrfor transferi için ise rotayı Çin’e çevirdi. Shanghai Shenhua’da forma giyen eski Beşiktaşlı Demba Ba ile yine Çin ekiplerinden Guangzhou Evergrande’de oynayan Alan’ın adı sık sık Galatasaray’la anılıyor. Stoperde ise takımdan ayrılma ihtimalleri bulunan Ozan Kabak, Maicon ve Serdar’ın durumuna göre hareket edilecek. Bu bölgeye alınması düşünülen isimlerin başında Lazio’dan Luiz Felipe ile Inter’den Miranda geliyor.

KAMP PROGRAMI

Galatasaray sezonun ikinci yarı hazırlıklarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde başlayacak. 5 Ocak’a kadar hazırlıklarını İstanbul’da sürdürecek olan Sarı-kırmızılılar, daha sonra Antalya’da kampa girecek. 11 Ocak tarihine kadar burada kamp yapacak olan Sarı-Kırmızılılar, 12 Ocak’ta Alman ekibi Leipzig ile deplasmanda hazırlık maçı oynayacak.

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