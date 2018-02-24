Galatasaray, TKD Kuzey Enerji'yi rahat geçti
Voleybolda Efeler Ligi'nin 22. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik'i 3-0 yendi. Galatasaray HDI Sigorta, ilk sette teknik molaya 12-11 önde girdi. Başa baş devam eden maçın ilk setini sarı-kırmızılılar, 25-23 kazandı ve 1-0 öne geçti.
Salon: Torul
Hakemler: Hüseyin Kamber, Erol Türker
TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik: Mehmet Emin Yıldıran, Mete Güngör, Kaan Atmaca, Doğuş Bayram, Ceyhun Ahlat, Ali Samet İçmeğiz (Çağatay Durmaz, Metehan Bostanoğlu)
Galatasaray HDI Sigorta: Boğaçhan Zambak, Todorov, Melih Sıratça, Akhrem, Ufuk Minici, Doğukan Ulu (Onurcan Çakır, Yasin Aydın, Ertuğrul Gazi Metin)
Setler: 23-25, 19-25, 18-25
Süre: 73 dakika (26, 25, 22)
Maçın ikinci setinde teknik molaya 12-5 önde giren İstanbul ekibi, bu seti de 25-19 alarak durumu 2-0 yaptı.
Üçüncü sette üstün oyununu sürdüren konuk ekip Galatasaray HDI Sigorta, bu seti de 25-18 önde tamamladı ve maçtan 3-0 galip ayrıldı.
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