Galatasaray teknik heyetinin zemin isyanı
Galatasaray teknik heyeti zeminni çok sert olmasından dert yandı.
Karşılaşma öncesinde zemini kontrol etmek ve takımını ısındırmak adına sahaya çıkan Galatasaray antrenörü Hasan Şaş zeminin çok fazla sert olmasından yana dert yandı.
Sivas Yeni 4 Eylül Stadında zeminin altında bulunan saha ısıtmalarının açılmadığını düşünen Galatasaray antrenörü Hasan Şaş “ Saha çok sert. Isıtmalar açılmamış herhalde” dedi.
Sivasspor kulübü saha sorumluları ise “ Hasan Şaş yanılıyor. Başkanımızın bu konuda kesin talimatı var. Ekim ayından beri ısıtmalar kapatılmadı” dediler
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