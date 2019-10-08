Galatasaray teknik heyetinden PSG itirafı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGalatasaray teknik heyetinden PSG itirafı
GeriFutbol Galatasaray teknik heyetinden PSG itirafı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Ali Naci KÜÇÜK
08.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Galatasaray teknik heyetinden PSG itirafı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Galatasaray teknik heyetinden PSG itirafı

Fatih Terim ve yardımcıları, gölsüz biten Gençlerbirliği karşılaşmasının analizini yaparken, takımın haya kırıklığı yarattığında birleşti. Teknik heyet, Şampiyonlar Ligi'ndeki Paris Saint Germain maçında alkışlanan takımın kendilerini şaşırttığını belirtti.

Golsüz berabere biten Gençlerbirliği maçında takımının ortaya koyduğu futbolla hayal kırıklığı yaşayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yardımcıları ile bu maçı masaya yatırıp, ayrıntılı analiz yaptı. Terim, Gençlerbirliği maçında, lige milli karşılaşmalar nedeniyle ara verileceği için rotasyona gitmezken, sarı kırmızılı teknik heyetin kadroda değişime gitmemesinin bir başka nedeninin ise Paris Saint Germain mücadelesi ve o 90 dakikanın bitiminde takımın alkış alması olduğu öğrenildi.

Tam tersi futbol

Buna göre, teknik heyet, PSG’ye 1-0 mağlup olunmasına karşın gösterilen reaksiyon ve mücadele sonrasında tribünlerin de alkışladığı G.Saray takımını, zorunlu değişiklikler dışında Başkent’te oynatma kararı aldı. Ancak aynı teknik heyet, G.Birliği maçındaki oyunla şaşkına döndü. Analiz toplantısında, heyetteki teknik adamlar, “PSG maçına aldandık. O maçta beğenilen bir mücadele vardı. Ama Ankara’da tersi oldu. Neredeyse siyahla beyaz kadar farklı bir oyun vardı!” yorumunu yaptı.

Sadece üç oyuncu beğenildi

G.Saray takımının koşu mesafeleri de yetersiz bulunup, “Koşmazsak olmaz” değerlendirmesi yapılırken, milli takım arasında bu sorunların çözülmesi adına harekete geçildi. Selçuk İnan, Belhanda, Mariano ve Nagatomo’nun oyununa kırık not veren sarı kırmızılı teknik heyetinin, beğendiği 3 oyuncunun olduğu öğrenildi: Muslera, N’Zonzi ve Jimmy... Özellikle N’Zonzi’nin kaliteli futbolu övgü alırken, Jimmy Durmaz’ın da girdikten sonra sergilediği mücadele ile sınıfı geçtiği belirtildi.

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Galatasaray teknik heyetinden PSG itirafı
Terim de Yanal da yönetimle uyumsuz
Galatasaray'da Mustafa Cengiz ve Fatih Terim'den 2 saatlik zirve
"Ben Galatasaray'a yatmak için gelmedim"