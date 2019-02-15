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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Sabah
15.02.2019 - 09:19, Son Güncelleme:

Galatasaray tarihe geçti! Bir ilk..

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Galatasaray tarihe geçti! Bir ilk..

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda evinde Benfica'ya 2-1 mağlup olan Galatasaray, Avrupa kupaları tarihinde bir ilk yaşadı.

Türk Telekom Stadı'nda taraftarı önünde oynadığı karşılaşmada istediği mücadeleyi ortaya koyamayan sarı-kırmızılı takım, Eduardo Salvio'nun 28. dakikada penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-0 geride kapattı.

Galatasaray müsabakanın 54. dakikasında Christian Luyindama'nın kaydettiği golle beraberliği sağlarken, Benfica 64. dakikada Haris Seferovic ile bir gol daha buldu ve sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın rövanşı, 21 Şubat Perşembe günü Portekiz'in başkenti Lizbon'daki Luz Stadı'nda oynanacak.

AVRUPA'DA GALİBİYETİ UNUTTU

Galatasaray, Avrupa kupalarındaki son 6 maçında galip gelemedi. Sarı-kırmızılı takım, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması ilk maçında Rus ekibi Lokomotiv Moskova karşısında elde ettiği galibiyetten sonra Avrupa arenasında çıktığı 6 müsabakayı kazanamadı. UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki son 5 maçında 4 mağlubiyet ve bir beraberlik yaşayan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Benfica 2-1 yenildi. Bu karşılaşmalarda 3 kez ağları havalandıran sarı-kırmızılı takım, kalesinde 10 gole engel olamadı.

BENFİCA, TÜRKİYE'DE İLK KEZ KAZANDI

Benfica, Avrupa kupalarında Türk takımlarına karşı deplasmanda ilk kez galip geldi. Portekiz ekibi, daha önce Türkiye'de Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Altay ile oynadığı 7 maçta 4 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşamıştı. Benfica, Galatasaray ile yaptığı 4. karşılaşmada ikinci kez sahadan üstün ayrıldı. Eşleşmedeki diğer iki maçı sarı-kırmızılı takım kazanmıştı.

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LUYİNDAMA'NIN İKİNCİ GOLÜ

Galatasaray'ın devre arasında renklerine kattığı savunma oyuncusu Christian Luyindama, sarı-kırmızılı takımdaki ikinci golünü Benfica'ya attı. Luyindama'nın maçın 54. dakikasında kaydettiği gol, Avrupa kupaları kariyerindeki ilk gol oldu. Demokratik Kongolu futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası'nda Hatayspor ile oynanan karşılaşmada da bir kez ağları havalandırmıştı.

FERNANDO RÖVANŞTA YOK

Karşılaşmada sarı kart gören Galatasaraylı futbolcu Fernando Reges, cezalı duruma düştü. Benfica karşısında bu sezon Avrupa kupaları maçlarındaki üçüncü sarı kartını görerek cezalı duruma düşen Brezilyalı futbolcu, Portekiz ekibi ile yapılacak rövanş maçında forma giyemeyecek.

HAKEME TEPKİ

Galatasaraylı taraftarlar, karşılaşmada yönetimini beğenmedikleri İspanyol hakem Jesus Gil Manzano'ya tepki gösterdi.

BENFİCA'DA SALVİO SAKATLANDI

Karşılaşmada Benfica'nın ilk golünü atan Eduardo Salvio, geçirdiği sakatlık nedeniyle maça devam edemedi. Yaşadığı sakatlık sonrası kenara alınan Salvio'nun yerine 48. dakikada Gabriel oyuna dahil oldu. Özellikle Benfica lehine verilen penaltıya itiraz eden sarı-kırmızılı taraftarlar, hakem Manzano'yu ıslıkladı. Karşılaşmayı 42 bin 722 biletli seyircinin statta takip ettiği açıklandı.

"İşimiz zor ama her şeyi deneyeceğiz"Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Benfica mağlubiyetinin ardından tur için umutlarını kaybetmediklerini ve savaşacaklarını söyledi. Terim, ayrıca UEFA’nın bu turda VAR’ı uygulamaması hakkında ise "UEFA, kupasına üvey evlatlık yapıyor. Diğer yanda VAR var, burada yok" yorumunu yaptı.
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