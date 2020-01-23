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Futbol
Haber Giriş: 23.01.2020 - 16:51,Son Güncelleme:/

Galatasaray taraftarları, Arda Turan transferini destekliyor

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Spor Arena'dan yapılan ankete katılan binlerce Galatasaray taraftarı, Arda Turan için kararını verdi.

Arda Turan, Galatasaray'a dönecek mi? Spor Arena'nın hazırladığı 'Arda Turan, Galatasaray'a dönmeli mi?' anketine binlerce kişi oy kullandı.

Sarı kırmızılı taraftarların büyük bir kısmı Arda'yı takımlarında görmek isterken ankete katılanların %66.8'i 'Evet' seçeneğini işaretledi.

Taraftarların %33.2'lik bir kısmı ise 'Hayır' diyerek Arda Turan transferine karşı çıktı.

Galatasaray taraftarları, Arda Turan transferini destekliyor

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