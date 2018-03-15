Galatasaray taraftarının inancı tam!
Galatasaray camiası artık tamamen Fenerbahçe derbisine konsantre olmuş durumda. Kadıköy’deki 18 yıllık galibiyet hasretine rağmen Sarı-Kırmızılılar, bu kez hasretin biteceğine inanıyor.
Öyle ki, kulüp başkanı Mustafa Cengiz, Ülker Stadı’nda kendilerine ayrılan 2 bin 100 kişilik yer için 3 günde 10 bini aşkın bilet talebi aldığını açıkladı. Üzerlerinde büyük bir baskı kurulduğunu anlatan Cengiz, Galatasaray’ı tribünde daha fazla kişiyle temsil edemeyecekleri için üzgün olduğunu söyledi. Cim Bom’a gönül verenler, yarınki antrenmanda da gövde gösterisi yapmaya hazırlanıyor
DERBİ SONRASI YİNE DESTEK VAR
Türk Telekom Stadı’nda saat 19.00’da taraftara açık olarak gerçekleşecek idmana, yaklaşık 30 bin taraftarın katılması bekleniyor. Sarı-Kırmızılılar ayrıca derbiden çıkacak sonuç ne olursa olsun, Florya Metin Oktay Tesisleri’ne giderek takıma destek vermeyi planlıyor. (Fanatik)
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