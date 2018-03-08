Galatasaray taraftarından Konyaspor maçına yoğun ilgi!
Galatasaray'ın ligde pazar günü Konyaspor’u konuk edeceği maça taraftarın müthiş ilgisi devam ediyor.
Sarı-Kırmızılı ekibin ligde pazar günü Konyaspor’u konuk edeceği maça taraftarın müthiş ilgisi devam ediyor. Kritik mücadele için sadece 2 bin bilet kaldığı belirtiliyor. Yönetim ise kombine sahibi taraftarlara çağrı yaparak, maça gelmeyecek olanların devir işlemi gerçekleştirmesini istedi. Sarı-Kırmızılılar, Konyaspor maçında tribünde 50 bin kişinin olmasını hedefliyor. Kale arkasındaki taraftar gruplarının da takıma destek için özel çalışmalar içinde olduğu ifade ediliyor. (Fanatik)
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