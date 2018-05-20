Galatasaray taraftarından Aziz Yıldırım tezahüratı! 'Bizi bırakma'
Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluk kutlamalarında Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım lehine tezahürat yaptı. Sarı - Kırmızılı taraftarlar Yıldırım için, `Taraftarız biz çekeriz cefa, Aziz Başkan bırakma` şeklinde tezahürat yaptı.
Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluk kutlamalarında Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım lehine tezahürat yaptı. Sarı - Kırmızılı taraftarlar Yıldırım için, `Taraftarız biz çekeriz cefa, Aziz Başkan bırakma` şeklinde tezahürat yaptı.
Galatasaray tribünleri daha önce de 4. yıldızın kazanıldığı sezon Aziz Yıldırım için pankart hazırlamıştı.
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