Galatasaray taraftarı Konya’da takımlarını yalnız bırakmayacak... Seyircisiz oynama cezası bulunan ev sahibi kulübün, misafir tribünü biletlerini minimum 300 Lira’dan satışa çıkaracağı haberine, Galatasaraylılar sosyal medyadan büyük tepki göstermişti. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Konyaspor Başkan Yardımcısı Celalettin Çakıcı ise bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, “Galatasaray maçındaki bilet fiyatının, ceza almadan önceki son deplasman seyirci fiyatı ile aynı olması gerektiği için 14.5 Lira olarak satışa çıkarmak zorunda kaldık. Kurallara uymasak 1 milyon Lira civarı ceza ödemek zorunda kalacaktık” dedi.

SON 5 MAÇIN ORTALAMASI

Federasyonun belirlediği kuralda da konuyla ilgili şu ifadeler yer alıyor: “Rakip kulüp seyircisine aynı seyir kalitesindeki yerler için kendi seyircisine uyguladığı bilet fiyatının yüzde 30’undan fazla veya diğer tribünler için belirlenen fiyata oranla fahiş fiyat uygulayan, seyircisiz oynanan müsabakalarda misafir takım taraftarlarına son beş resmi müsabakada belirlenen misafir tribün bilet fiyatlarının ortalamasından daha fazla bilet fiyatı belirleyen veya benzeri fiillerle menfaat sağlayan kulüplere Süper Lig için 1 milyon TL’den 1 milyon 250 bin TL’ye kadar para cezası verilir.”(Fanatik)