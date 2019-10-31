Galatasaray, Süper Lig'de sahasında kaybetmiyor! 40 maç oldu...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGalatasaray, Süper Lig'de sahasında kaybetmiyor! 40 maç oldu...
GeriFutbol Galatasaray, Süper Lig'de sahasında kaybetmiyor! 40 maç oldu...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
31.10.2019 - 10:13, Son Güncelleme:

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında kaybetmiyor! 40 maç oldu...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Galatasaray, Süper Lig'de sahasında kaybetmiyor! 40 maç oldu...

Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasının açılış maçında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak. Müsabakada hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.

Yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı önemli oyuncularla dikkati çeken sarı-kırmızılı takım, sezona iyi başlayamadı. Ligde geride kalan 9 müsabakada 3 galibiyet alıp 4 beraberlik, 2 yenilgi yaşayan ve 13 puan toplayan Galatasaray, haftaya lider Aytemiz Alanyaspor'un 5 puan gerisinde 7. sırada girdi.

Ligde 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgisi bulunan Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor ise aldığı 11 puanla 13. sırada yer buldu.

- Falcao belirsiz, Marcao yok

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Radamel Falcao'nun durumu belirsizliğini korurken, sarı kart cezalısı Marcao, Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.

Aşil tendonunda ağrısı olan ve ayak bileği kemiği ile yumuşak dokusunda ödemi bulunan Kolombiyalı golcü Falcao, yaklaşık 1 aydır formasından uzak.

Durumu hakkında günlük değerlendirme yapılan ve fizyoterapistler eşliğinde çalışan 33 yaşındaki yıldız futbolcunun müsabaka kadrosunda yer alıp almayacağı akşam antrenmanının ardından netlik kazanacak.

Ligde geçen haftaki Beşiktaş derbisinde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Brezilyalı Marcao da sahadaki yerini alamayacak.

- Belhanda ceza sınırında

Galatasaray'da Younes Belhanda, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Ligde 7 müsabakada görev yapan Faslı orta saha oyuncusu, gördüğü 3 sarı kartla ceza sınırına dayandı.

Belhanda, yarınki müsabakada kart görmesi durumunda 11. haftadaki Gaziantep Futbol Kulübü maçında oynayamayacak.

- Terim'den revizyon beklentisi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kadroda revizyona gidebilir.

Süper Lig'in 9. haftasındaki Beşiktaş derbisini 1-0 kaybeden sarı-kırmızılılarda tecrübeli teknik adam, kadroda revizyon yapabileceğini söylemişti.

Terim'in Çaykur Rizespor'a karşı Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı, Jimmy Durmaz ve Adem Büyük gibi ilk 11'de fazla forma şansı bulamayan oyuncuları tercih etmesi bekleniyor.

- İç sahada yenilgiyi unuttu

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 40 lig maçında mağlup olmadı.

Ligde Türk Telekom Stadı'nda son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasında, 6 Mayıs 2017'de 3-1'lik skorla Kasımpaşa karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında çıktığı 40 müsabakada da yenilgi yüzü görmedi.

Galatasaray, söz konusu süreçte 33 galibiyet, 7 beraberlik yaşadı.

- Son 8 resmi maçta tek galibiyet

Galatasaray, çıktığı son 8 resmi maçta tek galibiyet alabildi.

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'in 4. haftasında 13 Eylül'de 1-0 kazandığı Kasımpaşa mücadelesinden sonra 8 resmi maça çıktı.

Ligde 5 maç yapan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 karşılaşmada boy gösterdi. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu süreçte ligde 1 galibiyet alabilirken, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 karşılaşmada 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet gördü.

- Gol yollarında etkisiz kaldı

Galatasaray, bu sezon çıktığı 13 resmi müsabakada gol yollarındaki etkisiz görüntüsüyle dikkati çekiyor.

Sarı-kırmızılı takım, bu sezon Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi ve TFF Süper Kupa'da oynadığı 13 karşılaşmada 10 gol atarken, kalesinde ise 11 gol gördü.

Galatasaray, söz konusu karşılaşmaların 6'sında skor üretirken, 7'sinde ise suskun kaldı.

Sarı-kırmızılı takım, bu maçlarda 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Galatasaray, Süper Ligde sahasında kaybetmiyor 40 maç oldu...

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle