Galatasaray, Süper Kupa maçına çıkıyor
Sarı-kırmızılı kadın basketbol takımı, FIBA Avrupa Süper Kupa maçında yarın Rusya'da UMMC Ekaterinburg ile karşılaşacak.
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Süper Kupa maçında yarın Rusya'nın UMMC Ekaterinburg ekibi ile karşı karşıya gelecek.
Geçen sezon FIBA Avrupa Kupası'nı kazanan Galatasaray ile FIBA Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan UMMC Ekaterinburg arasındaki karşılaşma Rusya'da oynanacak.
Yekaterinburg kentinde yapılacak karşılaşma TSİ 17.00'de başlayacak.
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