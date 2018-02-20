Galatasaray stat müzesini açıyor
Galatasaray yönetimi, stattaki Galatasaray Müzesi'nin açılışını mart ayı başında yapma kararını aldı. Yönetim, sarı kırmızılı kulübün yeni stat müzesini 1 Mart 2018 Perşembe günü açacak.
Galatasaray, son teknolojiyle tasarlanan yeni müzesinde UEFA Kupası ile Süper Kupa'nın orijinallerini de ilk kez sergileyecek. Önceki müzede koruma amacıyla kupaların taklitleri sergilenmişti. Türk Telekom Stadyumu'ndaki müzede tarihi başarılar, ses efektleriyle de ziyaretçilere sunulacak.
Böylece ziyaretçiler o önemli anları bir kez daha yaşayacak. Vestel ile yapılan işbirliğiyle tasarlanan müzede UEFA Kupası'nı getiren Popescu'nun penaltısı, maçın spikerinin anlatımıyla, UEFA Kupası ve Süper Kupa da özel bir film eşliğinde sergilenecek.
Açılışa kadar girişler yasak
Galatasaray Müzesi'nde bir de sinema salonu yer alacak ve burada kulüp tarihini 13 dakikada özetleyen bir film izlenecek. Ocak sonunda açılacak müzeyle birlikte stat turu da düzenlenmeye başlanacak. Müze- stat turuna katılan ziyaretçiler, teknolojik olanaklar sayesinde kendilerini maçın içinde hissedecekler. Ziyaretçiler ayrıca soyunma odasını gezebilecekler.
Galatasaray Ticaret ve Medya Direktörü Ali Öğüdücü, "Müzenin yapımında yönetimin ve kulüpteki bir çok insanın emeği var. Umarım kulüp önemli bir gelire de kavuşacak" dedi. Bu arada müze fotoğrafları sosyal medyaya sızınca yönetim müzeye girişleri, açılışa kadar yasakladı.
6 KiŞiNiN BALMUMU HEYKELi VAR
Galatasaray Müzesi'nde, Madame Tussauds Müzesi'ndeki gibi balmumu heykeller de yer alıyor. Buna göre, hayatını yitirmiş 6 efsane ismin; yani Ali Sami Yen, Brian Birch, Jupp Derwall, Turgay Şeren, Gündüz Kılıç ve Coşkun Özarı'nın heykelleri müzede sergileniyor.
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