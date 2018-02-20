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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Ali Naci KÜÇÜK
20.02.2018 - 16:45, Son Güncelleme:

Galatasaray stat müzesini açıyor

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Galatasaray yönetimi, stattaki Galatasaray Müzesi'nin açılışını mart ayı başında yapma kararını aldı. Yönetim, sarı kırmızılı kulübün yeni stat müzesini 1 Mart 2018 Perşembe günü açacak.

Galatasaray, son teknolojiyle tasarlanan yeni müzesinde UEFA Kupası ile Süper Kupa'nın orijinallerini de ilk kez sergileyecek. Önceki müzede koruma amacıyla kupaların taklitleri sergilenmişti. Türk Telekom Stadyumu'ndaki müzede tarihi başarılar, ses efektleriyle de ziyaretçilere sunulacak.

Böylece ziyaretçiler o önemli anları bir kez daha yaşayacak. Vestel ile yapılan işbirliğiyle tasarlanan müzede UEFA Kupası'nı getiren Popescu'nun penaltısı, maçın spikerinin anlatımıyla, UEFA Kupası ve Süper Kupa da özel bir film eşliğinde sergilenecek.

Açılışa kadar girişler yasak

Galatasaray Müzesi'nde bir de sinema salonu yer alacak ve burada kulüp tarihini 13 dakikada özetleyen bir film izlenecek. Ocak sonunda açılacak müzeyle birlikte stat turu da düzenlenmeye başlanacak. Müze- stat turuna katılan ziyaretçiler, teknolojik olanaklar sayesinde kendilerini maçın içinde hissedecekler. Ziyaretçiler ayrıca soyunma odasını gezebilecekler.

Galatasaray Ticaret ve Medya Direktörü Ali Öğüdücü, "Müzenin yapımında yönetimin ve kulüpteki bir çok insanın emeği var. Umarım kulüp önemli bir gelire de kavuşacak" dedi. Bu arada müze fotoğrafları sosyal medyaya sızınca yönetim müzeye girişleri, açılışa kadar yasakladı.

6 KiŞiNiN BALMUMU HEYKELi VAR

Galatasaray Müzesi'nde, Madame Tussauds Müzesi'ndeki gibi balmumu heykeller de yer alıyor. Buna göre, hayatını yitirmiş 6 efsane ismin; yani Ali Sami Yen, Brian Birch, Jupp Derwall, Turgay Şeren, Gündüz Kılıç ve Coşkun Özarı'nın heykelleri müzede sergileniyor.

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