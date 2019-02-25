Galatasaray, stat çimlerini 17 bin dolara kurtardı
Meteorolojiden yapılan kar yağışı uyarılarını dikkate alan Galatasaray yetkilileri, gerekli önlemleri alınca dünkü karşılaşmada saha şartlarında sorun yaşanmadı.
Cumartesi günü oynanması gereken Başakşehir-Bursa maçının kar yağışı nedeniyle düne ertelenmesi sonrası gözler Galatasaray-Akhisar maçına çevrilmişti. Ancak meteoroloji raporlarını dikkate alan sarı-kırmızılı kulüp, cuma günü Türk Telekom Stadı'nın zeminine özel branda çekti ve bu sayede zemin iki gün boyunca yağan kardan etkilenmedi. 2013'te karlı zeminde oynanan unutulmaz Juventus maçı, branda önleminin alınmasına neden oldu.
FLORYA'DA U-21 MAÇI OYNANMADI
Dönemin stadyum direktörü Yıldırım Ören, Ukrayna'ya gidip statları inceledi ve 17 bin dolara (yaklaşık 90 bin TL) branda sistemini Türk Telekom Stadı için Donetsk'te hazırlattı. Dün öğlen Florya'da oynanması gereken U-21 maçı ise zeminin elverişsizliği nedeniyle ertelendi. Aslantepe ise akşam G.Saray-Akhisar maçına fiziksel şartlar olarak yüzde yüz hazırdı.
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