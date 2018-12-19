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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
19.12.2018 - 23:34, Son Güncelleme:

Galatasaray son sırada veda etti

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Galatasaray son sırada veda etti

Basketbolda ULEB Avrupa Kupası A Grubu 10. ve son hafta maçında Galatasaray, konuk ettiği Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız MTS'ye 100-83 yenildi.

Son 16 turuna çıkma şansını daha önce kaybeden sarı-kırmızılı ekip, grubu 3 galibiyet, 7 yenilgiyle son sırada tamamladı ve organizasyona veda etti. Sırbistan temsilcisi ise 6 galibiyet ve 4 mağlubiyetle grubunu 3. sırada tamamlayarak son 16 turuna yükseldi.

Karşılaşma, karşılıklı sayılarla başladı. Galatasaray, Hayes'in boyalı alandan ve dış atışlardan kaydettiği sayılarla 5. dakikayı 14-11 üstün geçti. İki ekip de hızlı hücumlardan basketler üretirken, sarı-kırmızılı ekip, ilk çeyreği 26-24 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe 6-0'lık seriyle başlayan Kızılyıldız MTS, Simanic ve Baron'un üç sayılık basketleriyle 16. dakikada farkı 4 sayıya (35-39) çıkardı. Galatasaray karşısında dış atışlardan bulduğu sayılarla farkı açmaya devam eden Sırbistan temsilcisi, soyunma odasına 49-42 üstün gitti.

İkinci yarıya Hayes'in üç sayılık basketiyle başlayan Galatasaray karşısında Simanic'in etkili oyunuyla 9-0'lık seri yakalayan Kızılyıldız MTS, 22. dakikada skoru 58-45'e getirdi. Hücumlardan boş dönen sarı-kırmızılı ekip karşısında Sırbistan temsilcisi, hızlı hücumlardan kolay sayılar üreterek 28. dakikada farkı 15 sayıya (57-72) taşıdı. Kızılyıldız MTS, final periyoduna 79-68 önde girdi.

Son çeyreğe Arapovic'in pota altından kaydettiği sayılarla giren Galatasaray, 32. dakikada farkı 7'ye (72-79) indirdi. Hücumda ritmini artıran Kızılyıldız MTS, Perperoglou'nun arka arkaya kaydettiği sayılarla 35. dakikayı 14 sayı (74-88) farkla üstün tamamladı. Kızılyıldız MTS, Ragland'ın sayılarıyla skor üstünlüğünü korudu ve sahadan 100-83 galip ayrıldı.

- Ege Arar oyuna devam edemedi

Galatasaray'ın milli oyuncusu Ege Arar, sakatlanarak oyundan çıktı.

Son çeyrekte bir pozisyonda rakibiyle çarpışan 22 yaşındaki pivot, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından sekerek oyun alanını terk etti.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Anne Panther (Almanya), Aare Halliko (Estonya), Michele Rossi (İtalya)

Galatasaray: Webster 14, Göksenin Köksal 9, Harrison 3, Hayes 30, Auguste 12, Arapovic 9, Can Korkmaz, Ege Arar 2, Erolcan Çinko, Ayberk Olmaz, Klobucar 4, Caner Erdeniz

Kızılyıldız MTS: Ragland 18, Baron 20, Lazic 5, Simanic 17, Ojo 8, Keselj 7, Perperoglou 10, Davidovac, Nenadic 7, Zirbes 6, Ristic 2

1. Periyot: 26-24

Devre: 42-49

3. Periyot: 68-79

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