Galatasaray son dakika transfer haberleri | Luyindama'nın yerine o geliyor

Galatasaray'da ayrılık! Lyon'a 'evet' dedi!

Galatasaray'da bekleneni veremeyen Jean Michel Seri ile prensipte anlaşma sağlayan Lyon, bu transferi Ocak ayında bitirmek için Fulham'la bonservis pazarlıklarına başladı. Tarafların anlaşmaya çok yakın olduğu öğrenilirken, söz hakkı ise Seri ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan Galatasaray'da. Teknik direktör Fatih Terim, takımda kalmasını istediği 29 yaşındaki futbolcuya göre ikinci yarı planlarını yapıyor. Ancak Türkiye Ligi'ne uyum sağlayamayan Fildişili yıldız, Lyon'dan gelen uzun süreli kontrat fırsatını değerlendirmek istiyor. Transferde önceliği stopere veren Galatasaray'da Seri'nin durumuna göre orta saha takviyesine karar verilecek. (Sabah)

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Fernando Muslera'da flaş gelişme

Devre arasında takımı yenilemek isteyen Galatasaray'la ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. İlk yarıda beklentilerin altında kalan ve kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvayan Galatasaray hedeflerini bir bir gerçekleştiriyor. Onyekuru ve Saracchi'yi kadrosuna katan, Sekidika'yı da bitirmeye yaklaşan Galatasaray'da flaş Muslera iddiası ortalığı karıştırdı. Galatasaray yeni transferlerini bir bir kadrosuna katarken Güney Amerika'dan gelişmeleri yakından takip eden sarı-kırmızılı taraftarların yüreğini hoplatacak bir iddia geldi. Arjantin'den TyCSports ve Fox Sports; Gremio'nun Sergio Romero (Manchester United), Nahuel Guzman (Tigres) ve Martin Campana (Independiente) ile birlikte Fernando Muslera'yı gündemine aldığını ve bu 4 kaleciden birisini transfer etmek istediğini iddia etti. Gremio'nun iddialı bir takım kurmak istediği ve para musluğunun ağzını açtığı vurgulandı. Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera'nın sarı kırmızılı takımla 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. (Fanatik)

Fatih Terim'den flaş Babel kararı

Büyük umutlarla geldiği Galatasaray’da sezonun ilk yarısında hayal kırıklığı yaratan Ryan Babel, ayrılığın eşiğinde. Önceki gün Instagram hesabından ‘Galatasaray’ yazısını kaldıran Hollandalı futbolcu, Onyekuru’nun gelişiyle iyice gözden düştü. Takımda kalsa bile ikinci yarıda ilk 11’de düşünülmeyen Babel için ‘satış’ kararı verildi. Teknik heyet ile görüşen yönetim, iyi bir teklif gelmesi halinde Hollandalı futbolcuyu gönderecek. Bu doğrultuda teklif bekleniyor. Avrupa’da ciddi piyasası olan 32 yaşındaki futbolcunun ilk talipleri ise Newcastle United ile Ajax. Bir gün ülkesine dönmeye sıcak baktığını daha önceki röportajlarında belirten Babel için özellikle Ajax’ın çok ısrarcı olduğu belirtildi. Newcastle United’ın da aracılar vasıtasıyla nabız yokladığı belirtildi. Yönetim, Babel’i satarsa yeni transferler için kaynak yaratacak. (Fanatik)

Nzonzi'nin yeni adresi İngiltere

Yaptığı disiplinsiz hareketler nedeniyle Fatih Terim tarafından kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi'nin yeni adresi İngiltere oluyor... Ada basını, Everton'ın hem Fransız yıldız hem de Roma kulübüyle yaptığı görüşmelerde sona yaklaştığını yazdı. Eğer Nzonzi kesin olarak Everton ile anlaşırsa, Galatasaray hemen sözleşmesini feshedecek. (Takvim)

Emre Mor için Ada iddiası

Ligin ikinci yarısında kadroda düşünülmeyen Emre Mor için İngiltere iddiası ortaya atıldı. Genç futbolcunun bir alt lig olan Championship'ten bir takımla görüştüğü öğrenildi. Emre ile yollar her an ayrılabilir. (Takvim)

Galatasaray'dan Mert Çetin ve Jeison Murillo operasyonu

Onyekuru ve Saracchi’yi renklerine bağlayan Galatasaray’da rota stoper transferine çevrildi. Sarı-Kırmızılı yönetimin elinde geniş bir aday listesi bulunuyor. Bu doğrultuda kulüp temsilcileri ilk olarak İtalya’ya çıkarma yapacak. Öncelikli hedef Mert Çetin. Milli stoperi 1.5 sezonluğuna kiralamak isteyen Galatasaray, kulübü Roma ile görüşme gerçekleştirecek. Oyuncusunu 6 aydan daha fazla süreliğine vermek istemeyen İtalyan kulübü ile anlaşma sağlanırsa, transfer gerçekleşecek. Ancak şartlar uyuşmazsa, Sarı-Kırmızılılar rotayı bu kez Sampdoria’ya çevirecek. Bir süredir gündemde yer alan Kolombiyalı stoper Jeison Murillo için görüşmeler başlayacak.

Murillo olumlu bakıyor

Özellikle Murillo konusunda pozitif gelişmeler yaşandığı da gelen haberler arasında. 27 yaşındaki stoper, Galatasaray’ın ilgisine çok sıcak yaklaşıyor. Menaceriyle yapılan görüşmelerde, kulüplerin anlaşma sağlaması halinde bu transferin olabileceğine dair bilgiler alındığı kaydedildi. Galatasaray’ın stoper adayları arasında ikinci sırada yer alan Murillo; öncelikli aday olan Mert Çetin’in transferinin gerçekleşmemesi halinde, kısa süre içerisinde İstanbul’un yolunu tutabilir.

Luyindama donduruluyor

Bu arada sakatlığı sebebiyle sezonu kapatan Luyindama’nın sözleşmesi donduruluyor. Mevcut kadrosunda 17 yabancısı bulunan Sarı- Kırmızılılar, Demokratik Kongolu savunmacının ismini TFF listesinden çıkaracak. Gönderilmesi planlanan diğer isimler ve yapılacak takviyelerin ardından, liste yine 14 kişi olarak Türkiye Futbol Federasyonu’na sunulacak. (Fanatik)