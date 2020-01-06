Galatasaray Son Dakika Transfer Haberleri: Linnes ve Emre Akbaba'nın lisansları çıkarıldı

Ara transfer dönemine Onyekuru ve Saracchi hamleleriyle hızlı bir giriş yapan Galatasaray, Süper Lig’in 2. yarısı için Emre Akbaba ve Martin Linnes’in lisanslarını da çıkarttı.

Galatasaray'ın Aytemiz Alanyaspor’dan kadrosuna kattığı Emre Akbaba, Sarı-Kırmızılı formayla kariyerine başarılı bir giriş yapmıştı. Ancak Milli yıldız, 11 Mayıs’ta Rizespor karşısında ağır bir sakatlık yaşamış , bu nedenle sezonun ilk yarısında kadroya dahil edilememişti.

Yabancı kontenjanına takılan Martin Linnes’in adı da sezon başında TFF’ye verilmemişti. Norveçli oyuncu bu duruma oldukça üzüldüğünü belirtse de takımda kalarak çalışmalarına devam etmişti. Başarılı isim, Fatih Terim tarafından yeniden 28 kişilik listeye dahil edildi. Özellikle Norveçli sağ bekin dönüşü, Galatasaraylı taraftarlar arasında sevinç yarattı.

Galatasaray'da Linnes, Saracchi ve Onyekuru ile birlikte yabancı oyuncu sayısı 17’ye yükseldi. Nzonzi kadro dışı bırakılmıştı. Nagatomo ile de yolların ayrılması bekleniyor. Hiç transfer yapılmasa bile bir yabancının daha gitmesi gerekiyor. (Fanatik)

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