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Futbol
Haber Giriş: 06.01.2020 - 10:53,Son Güncelleme:/

Galatasaray Son Dakika Transfer Haberleri: Linnes ve Emre Akbaba'nın lisansları çıkarıldı

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Galatasaray Son Dakika Transfer Haberleri: Linnes ve Emre Akbaba'nın lisansları çıkarıldı

Galatasaray’da beklenen oldu. Sezon başında TFF’ye verilen kadroya bildirilmeyen Martin Linnes ve Emre Akbaba için lisans çıkartıldı. İki yıldız da ikinci devrede forma giyebilecek.

Ara transfer dönemine Onyekuru ve Saracchi hamleleriyle hızlı bir giriş yapan Galatasaray, Süper Lig’in 2. yarısı için Emre Akbaba ve Martin Linnes’in lisanslarını da çıkarttı.

Galatasaray'ın Aytemiz Alanyaspor’dan kadrosuna kattığı Emre Akbaba, Sarı-Kırmızılı formayla kariyerine başarılı bir giriş yapmıştı. Ancak Milli yıldız, 11 Mayıs’ta Rizespor karşısında ağır bir sakatlık yaşamış , bu nedenle sezonun ilk yarısında kadroya dahil edilememişti.

Yabancı kontenjanına takılan Martin Linnes’in adı da sezon başında TFF’ye verilmemişti. Norveçli oyuncu bu duruma oldukça üzüldüğünü belirtse de takımda kalarak çalışmalarına devam etmişti. Başarılı isim, Fatih Terim tarafından yeniden 28 kişilik listeye dahil edildi. Özellikle Norveçli sağ bekin dönüşü, Galatasaraylı taraftarlar arasında sevinç yarattı.

Galatasaray'da Linnes, Saracchi ve Onyekuru ile birlikte yabancı oyuncu sayısı 17’ye yükseldi. Nzonzi kadro dışı bırakılmıştı. Nagatomo ile de yolların ayrılması bekleniyor. Hiç transfer yapılmasa bile bir yabancının daha gitmesi gerekiyor. (Fanatik)

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Fatih Terim'den Arda Turan açıklaması...

Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e: 'Ben o cümleyi kullanmazdım'Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Mustafa Cengiz'in Arda Turan transferinin gündemlerinde olmadığını açıklamasıyla ilgili olarak, "Ben o cümleyi kullanmazdım. Bir oyuncu Galatasaray'a hizmet etmişse, giderken de para kazandırmışsa ben o cümleyi kullanmazdım" dedi.
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Galatasaray Son Dakika Transfer Haberleri: Linnes ve Emre Akbabanın lisansları çıkarıldı

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