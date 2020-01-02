Galatasaray son dakika transfer haberleri | Felipe Melo'dan Galatasaray açıklaması! Ocak ayında...

ESPN'in Brezilya muhabiri Jorge Nicola'nın verdiği bilgiye göre Felipe Melo'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı İstanbul ziyaretinin Galatasaray ile transfer görüşmesi olduğunu ileri sürdü.

Haberde Galatasaray'dan Mariano'yu isteyen Palmeiras'ın Melo'yu 1 yıllık sözleşmesi kalmasına rağmen sarı kırmızılı ekiple takas yapacağı iddia edilmişti.

Jorge Nicola'nın Twitter'dan yapıtğı bu haber paylaşımına bir kullanıcı Melo'yu etiketleyerek 'Bu doğru mu?' şeklinde soru yöneltti.

Felipe Melo ise 'Fake News' (Yalan haber) cevabını vererek çıkan iddialara son verdi.

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