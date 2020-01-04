Galatasaray son dakika transfer haberleri

Galatasaray Jeison Murillo gelişmesi

Stoper arayışları doğrultusunda Inter’den Godin de dahil olmak üzere birçok ismi gündeme alan Galatasaray’ın, son olarak Sampdoria’dan Radamel Falcao’nun vatandaşı Jeison Murillo’yu kiralamak istediği ve İtalyan kulübüne 1 milyon Euro önerdiği ileri sürüldü. Galatasaray’ın stoper gündemine hemen her gün yeni bir isim dahil oluyor... Luyindama’nın sakatlığı sebebiyle sezonu kapatmasının ardından, Inter’den Diego Godin’le görüşmelere başlayan Sarı- Kırmızılılar, İtalyan devinin oyuncuyu bırakmaya çok sıcak yanaşmaması sebebiyle alternatiflere yöneliyor. Bu doğrultuda, Sampdoria’da forma giyen 27 yaşındaki stoper Jeison Murillo’nun gündeme geldiği ortaya çıktı. Hatta İtalyan medyasında yer alan haberlerde, Galatasaray’ın tecrübeli oyuncuyu kiralamak için Sampdoria’ya 1 milyon Euro önerdiği, bu transferi en çok vatandaşı Radamel Falcao’nun istediği belirtiliyor. Sampdoria izin verebilir

Daha önce Barcelona ve Inter gibi devlerin formalarını da giyen Murillo, sezon başında Valencia’dan 2 milyon Euro’ya kiralanmıştı. Sampdoria’nın oyuncuyu sezon sonunda 12 milyon Euro’ya zorunlu satın alma maddesiyle transfer etmesi gerekiyor. Ancak 17 lig maçının sadece 9’unda forma giyebilen Murillo, yeni takımında bekleneni veremediği için, kulübünün de kiralama yöntemine sıcak baktığı ifade ediliyor. (Fanatik)

Galatasaray'da Arda Turan transferi gündeme gelmişti. Konuyla ilgili son gelişmeleri gazetemiz muhabiri Ali Naci Küçük sizler için aktardı. İşte Sarı-kırmızılı yönetimin Arda Turan kararı...

Nagatomo Bologna’ya

Galatasaray'da ara transfer döneminde gözler takımdan ayrılacak isimlere çevrilmiş durumda... Takımda istenmeyen isimlerden biri olan Yuto Nagatomo'nun İtalyan ekibi Bologna ile görüştüğü ortaya çıktı. Transferin birkaç gün içinde netleşmesi bekleniyor. Cimbom'da Sambacı Mariano da takım arayışlarına devam ediyor. İlk sezonunda iyi performans sergileyen Nagatomo bu sezon formsuz. (Takvim)

Jesse Sekidika Galatasaray'a doğru

İmza aşamasına gelen Henry Onyekuru ile Jesse Sekidika Galatasaray'ın hız problemine çare olacak. İki yıl gelen şampiyonlukta önce Garry Rodrigues daha sonra Henry Onyekuru ile coşan sarı-kırmızılılar bu sezonun ilk yarısında sürat problemi yaşadı. Takım ligin ilk yarısında kontratağa çıkmada büyük sıkıntı çekti. Kanat oyuncuları ne sıfıra inebildi ne de çalımla ceza sahasına girebildi. Bu büyük problemden kurtulmak isteyen Fatih Terim ve kurmayları çareyi hızlı iki kanat oyuncusunda buldu.

ROTASYON GENİŞLEYECEK

Teknik direktör Fatih Terim'in kafasında Onyekuru'yu direkt 11'e koyma fikri var. İkinci yarıda maçlara solda Onyekuru, sağda Feghouli ile çıkılacak. Sarı-kırmızılılar zaman zaman solda Babel, sağda Sekidika'yı izleyecek. Terim böylelikle dört kanat oyuncusundan da yararlanacak. Tecrübeli teknik adam sahada bir tane top tutan, bir tane de kaleye direkt gidebilen kanat oyuncusu ihtiyacını karşılayacak. Bu transferler Falcao'yu da rahat ettirecek. Eskişehirspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan, Jesse Sekidika hakkında, "Ben onlara 'gitme, dur' diyemem. Çünkü futbol belli bir yaşta oynanan bir oyun ve süreç de kısa. Bu süreçte geleceklerini garantilemek için, gelecek kaygılarını ortadan kaldırmak için ellerine geçen fırsatları kullanmak onların en doğal hakkı" ifadelerini kullanmıştı. Her türlü anlaşmaya varılan ve şu an memleketinde bulunan Jesse Sekidika'nın pazartesi günü İstanbul'a gelmesi bekleniyor. (Fotomaç)

Galatasaray Celil Yüksel'i Adanaspor’a kiraladı

Galatasaray’ın altyapısında yetişen ve zaman zaman A takımda şans bulan orta saha oyuncusu Celil Yüksel, Adanaspor’a kiralandı. Sarı- Kırmızılı kulüple kontrat uzatan 22 yaşındaki futbolcu, sezon sonuna kadar TFF 1. Lig ekibi Adanaspor’da forma giyecek. Galatasaray, bu süreçte Celil’in performansını yakından takip ederek, oyuncuyla ilgili sezon sonunda bir kariyer planlaması hazırlayacak. (Fanatik)

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