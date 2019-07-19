Galatasaray son dakika haberleri! Josef de Souza 'tamam' dedi ve...
Tecrübeli orta saha Josef de Souza ile el sıkışan sarı kırmızılılar, Suudi Arabistan ekibi Al Ahli’yi de ikna etmeye çalışacak. Sambacı, kariyerinde daha önce 3 sezon Fenerbahçe forması giymişti.
Galatasaray'da’da Seri’nin orta sahadaki partneri, Josef de Souza olabilir... Sarı kırmızılılar, daha önce 3 sezon F.Bahçe forması giyen 30 yaşındaki Brezilyalı ön libero ile kiralama konusunda anlaştı.
Geçen sezon başında 12 milyon Euro’ya Suudi Arabistan’a transfer olan De Souza’nın kulübü Al Ahli’nin ikna edilmesi durumunda imzalar atılacak.
FALCAO: ‘OLABiLiR’
G.Saray, Radamel Falcao için de nabız yokladı. Monaco’nun maliyeti nedeniyle bonservis talep etmeden bırakmayı düşündüğü Kolombiyalı golcünün yıllık 8 milyon Euro kazandığını belirterek “Daha iyi bir teklif olursa neden transferi düşünmeyeyim” yanıtını verdiği öğrenildi.
Bu yanıt sonrası beklemeye geçen yönetim, maliyetin bir kısmını sponsorlar ya da Monaco’nun karşılaması durumunda somut adım atacak.
SAMATTA’DA TOP GENK’TE
Terim’in transfer listesinde bulunan santrfor Mbwana Samatta teklif edilen ücreti kabul etti ve sıra kulüpler arası görüşmelere geldi. Genk, Samatta için 14 milyon Euro istiyor. Öte yandan Aslan, bugün Avusturya’da Leipzig ile oynayacak. 19.30’da başlayacak maç Spor Smart’tan yayımlanacak.
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