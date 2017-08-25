Galatasaray Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? 8 yıl sonra bir ilk!

Galatasaray Sivasspor ile Spor Toto Süper Lig'de taşlar yerine oturmaya devam edecek. Alacağı üç puanla ligde art arda üçüncü galibiyetini elde etmek isteyen Galatasaray, Sivasspor önünde zorlu bir mücadeleye çıkacak. Kazanması halinde 2009 sezonunun ardından ligde ilk kez üç hafta üst üste galibiyet elde edecek olan Sarı Kırmızılılar, serinin peşine düşecek. Peki, Galatasaray Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, maç öncesi detaylı bilgiler

GALATASARAY SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftası kapsamında Galatasaray, Sivasspor'u sahasında konuk edecek. 25 Ağustos Cuma akşamı 21.45'te oynanacak mücadele, Bein Sports kanalından canlı yayınlanacak.

KARŞILAŞMANIN BİLETLERİ TÜKENDİ

Süper Lig'de sezona iyi bir başlangıç yapan Galatasaray'ın yarın Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın biletleri yok sattı.

Ligin 3. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Türk Telekom Stadı'nda karşılaşacak sarı-kırmızılı ekibin taraftarları, satışa çıkan biletlere büyük ilgi gösterdi.

Kulüp yetkililerinin verdiği bilgiye göre, dün satışa çıkarılan 20 bin biletin tamamı sarı-kırmızılı taraftarlarca alındı.

Ayrıca, bu maçı izlemeye gelemeyecek kombine sahipleri tarafından kulübe 500 bilet devredildiği ve bu biletlerin de tükendiği belirtildi.

Bu sezon için 31 bini aşkın kombine satışına ulaşan Galatasaray'ı, Demir Grup Sivasspor önünde 50 bin taraftarının desteklemesi bekleniyor.

GALATASARAY İLKİ YAŞAMAK İSTİYOR

Galatasaray, Süper Lig’de bu hafta oynayacağı Sivasspor maçından galip ayrılması durumunda 2009-2010 sezonundan sonra ilk defa ligde ilk 3 haftayı 3 puanla tamamlamış olacak.

Süper Lig’in 3. haftasında Galatasaray, yarın saat 21.45’te Türk Telekom Stadyumu’nda Sivasspor ile mücadele edecek. Süper Lig’de ilk iki haftayı galibiyetle kapatan sarı-kırmızılılar, Sivasspor’u mağlup ederek Milli Takım arasına kayıpsız girmek istiyor.

Galatasaray, Sivasspor ile oynayacağı müsabakadan 3 puanla ayrılması durumunda 8 yıl sonra bir ilki yaşamış olacak. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig’in ilk 3 haftasını 3 galibiyetle geçmeyi en son 2009-2010 sezonunda yaşamıştı. O dönem takımın başında Hollandalı çalıştırıcı Frank Rijkaard bulunuyordu. Sarı-kırmızılılar, ilk 3 haftayı 3 galibiyetle kaparken, rakip fileleri de 11 kez havalandırmıştı.

23. RANDEVU

Galatasaray ile Sivaspor, Süper Lig’de bugüne kadar 22. kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar, 15 kez sahadan galip ayrılırken, kırmızı-beyazlılar da rakibini 3 kez mağlup edebildi. 4 müsabakada ise kazanan taraf çıkmadı.

ASLAN SERİYİ BOZMAK İSTEMİYOR

Galatasaray, geçtiğimiz sezon Süper Lig’in son 4 haftasında rakiplerini mağlup etmeyi başarmıştı. 2017-2018 sezonuna da Kayserispor ve Osmanlıspor ile başlayan sarı-kırmızılılar, 2014-2015 sezonundaki 6 maçlık galibiyet sayısını egale etti. Galatasaray, Sivasspor’u mağlup ederek, bu seriyi arttırmak istiyor.

GOMİS ATTIKÇA GALATASARAY KAZANIYOR

Galatasaray’ın bu seneki transferlerinden olan Fransız golcü Bafetimbi Gomis, performansıyla göz dolduruyor. Süper Lig’de oynadığı iki maçta alınan galibiyetlerde büyük rol oynayarak, rakip fileleri 3 kez havalandıran yıldız futbolcu, şimdiden taraftarın gönlünde taht kurmaya başladı. Sahadaki performansının yanı sıra sosyal medyada da etkili olan Gomis, taraftarla bağlarını sıkı tutuyor. Sarı-kırmızılıların oynayacağı Sivasspor maçında da en büyük kozu Fransız golcü olacak.

8 YIL SONRA GOL SAYISINDA BİR İLK

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı Kayserispor ve Osmanlıspor maçlarında rakip fileleri 7 kez havalandırdı. Sarı-kırmızılılarda bu 7 golün 3'nü Gomis, 2'sini Tolga Ciğerci, Maicon ve Rodrigues kaydetti. Aslan, en son 2009-2010 sezonun ilk iki haftasında 7 gol kaydetmişti.

Türk Telekom Stadyumu’nda 50 bin taraftar bekleniyor

Süper Lig’e hızlı başlayan Galatasaray, geçmiş sezonlarda taraftarlarıyla bozuk olan arasını düzeltti. Kayserispor ve Osmanlıspor maçlarında alınan galibiyetlerden sonra sarı-kırmızılılar taraftarlar, sosyal medyadan başlattıkları kampanya ile bu hafta Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak Sivasspor maçında 50 bin kişi olmak için mesajlar attı.